Dimite la consejera delegada de Victoria's Secret

La semana pasada Victoria's Secret celebraba su desfile en Nueva York y todo era brillo y fantasía. Pero este jueves ha dimitido Jan Singer, consejera delegada de la compañía. El grupo, propiedad de L Brands, todavía no habría nombrado ningún sustituto para la ejecutiva, ni tampoco han trascendido los motivos de su marcha.

Singer, que fue ejecutiva de Spanx y responsable global de calzado y moda de Nike, donde estuvo trabajando durante casi una década, llegó en un momento delicado para Victoria's Secret. Las cifras siguen cayendo. en 2016. Sus cifras siguen cayendo: en agosto de este año el 'stock' había caído un 46%. También cerró 2017 con una caída de ventas del 7%, según recogía Modaes. Singer ha defendido siempre que la firma era "debía ofrecer colecciones sexies a las clientas".

Esta salida se produce después de que el CEO de la firma, Les Wexner, en una reciente entrevista con el Financial Times, se desmarcara ante la pregunta de si la cosificación de la mujer en la industria de la moda había contribuido al mal comportamiento de los hombres: "Creo que no tiene ningún sentido", dijo y recordó que Victoria's Secret no podía aprovecharse de las mujeres porque estaba dirigida por mujeres "El negocio está llevado por mujeres. La directora de marketing es una mujer. No son mujeres que explotan".