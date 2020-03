Dolores Aveiro: "Fue solo un susto, soy consciente de lo que me ha sucedido y de la suerte que he tenido"

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha recibido este martes el alta hospitalaria tras sufrir un ictus el pasado 3 de marzo.Aveiro, de 65 años, ha agradecido a través de las redes sociales todo el cariño que ha recibido estos días: "Tengo la suerte de vivir para amar a mi familia y tenerlos cerca de mí. He vuelto con paz en mi corazón y pensando que por qué juzgar el color de la piel, la ropa que llevas o el aspecto físico de cada uno. La vida es una lección, tenemos que estar agradecidios por todo y tener fe en Dios para que todo salga bien", ha escrito.

Madre de cuatro hijos, Cristiano, Hugo, Eklma y Katia, Aveiro ha explicado también como ha vivido estos días en los que ha estado hospitalizada. "Han sido días duros, de luchas y victorias, pero ya estoy en casita rodeada de amor de mi familia, que es mi fuerza, y de buena energía".

Dos días después de haber sufrido el ictus, la madre del delantero de la Juventus, compartió un mensaje con sus 2,1 millones de seguidores en Instagram: "Queridos este no es un típico mensaje de Dolores. Solo estoy estoy de paso para decirles que nme estoy recuperando bien (ya me quejo mucho de esta acostada en la cama durante muchas horas). Pero sé que es por mi bien, y si Dios quiere en unos días estaré en mi rutina normal. Todo fue solo un susto, soy consciente de lo que me ha sucedido y de la suerte que he tenido". Y dio las gracias al equipo médico que la estaba atendiendo y las constantes muestras de apoyo, que afirmaba que no leía pero que le transmitía su hija Katia.

Ahora, Aveiro ha de continuar recuperándose en su casa de Funchal en la isla de Madeira (Portugal), en el mismo edificio en el que también vive actualmente Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez, sus hijos y su hermano Hugo.