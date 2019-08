Los Douglas, al completo

El verano es también tiempo de encuentros familiares entre los famosos, pero el de la familia Douglas tiene tela. Una postal de una de las dinastías más longevas de Hollywood, encabezados por el patriarca, Kirk Douglas, aquel mítico Espartaco, que tiene 102 años y aparece sentado (se desplaza en silla de ruedas) en un extremo de la fotografía, con su pelo blanco y sus gafas Rayban.

La imagen está tomada en los jardines de la residencia que poseen Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en Beverly Hills y en ella aparecen 14 miembros de la familia, cuatro genenarciones reunidas durante un almuerzo celebrado el pasado domingo. Con la publicación de la foto en su Instagram, Cameron el hijo mayor de Michael Douglas, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Diandra Lujer ha compartido el 'hastag' #LaFamiliaesloPrimero" . El apoyo que le brindó su familia a Cameron fue clave en su lucha contra las drogas, que en el 2010 lo llevó a la cárcel. "Mi familia nunca se rindió conmingo", explicó en una entrevista tras ser puesto en libertad.

En la fotografía aparecen desde Kirk, de 102 años, a Lua Izzy, la pequeña hija de 20 meses de Cameron Douglas. También esta sentada Anne Buydens, la inseparable esposa de Kirk Douglas, de 86 años y de la que el veterano actor dijo que "era su verdadero timón en un mundo de locos". También Carys Douglas, la hija de 16 años de Catherine y Michael, su hermano Dylan, de 19 años; así como Peter y Joel, los hijos del longevo patriarca, junto a sus respectivas parejas e hijos.

Catherine Zeta-Jones, portada de 'Vanity Fair'

Precisamente, Catherine Zeta-Jones, junto a su hija Carys Douglas, que quiere seguir sus pasos como actriz, aparecen en la portada de septiembre de la revista 'Vanity fair' con el titular: "No he conocido a la reina Letizia, pero soy una gran fan". Y es que, durante muchos años, el matrimonio Douglas acostumbraba a pasar parte del verano en la isla de Mallorca, en la mansión de la costa de la Tramuntana fente al mar que el actor tiene en venta desde hace cinco años y de la que no consigue desprenderse a pesar de haber rebajado su precio. En esos veranos, coincidió en varias ocasiones con los miembros de la familia real, de vacaciones en la isla.

La actriz galesa, de 49 años, forma con Michael Douglas uno de los más matrimonios más admirados de Hollywood. Juntos han sobrevivido a varias crisis, una ruptura y al cáncer de laringe que sufrió Michael Douglas, de 74 años. En la entrevista, recuerda sus inicios en Hollywood y el rodaje de El Zorro junto a Antonio Banderas: "Adoro a Antonio. Juntos tenemos un gran carisma en la pantalla. Es difícil que vuelvan a contratarnos en la misma película porque estamos muy unidos a nuestros personajes del Zorro. Ambos hemos hecho siempre más de lo que se nos pide en los rodajes. Recuerdo que él solía quejarse del esfuerzo que le costaba hacer sus escenas de acción. Yo le decía: 'Pide que lo haga un doble!'. Y entonces al día siguiente yo me quejaba de mis escenas, y él me respondía lo mismo que le había dicho yo ...".

La ganadora de un Oscar por el musical 'Chicago' -"uno de los papeles del que me siento más origullosa" recuerda además cómo conoció a su marido, del que admira "su sentido del humor" y recuerda que cada 25 de septiembre celebran juntos sus cumpleaños y desde que están juntos lo hacen con una gran fiesta en la que ella se anima a cantar.

"No tenemos secretos entre nosotros, así que no hay ningún secreto. Nos queremos y respetamos por nuestras diferencias tanto como por nuestras semejanzas". En cuanto a la diferencia de edad, la actriz siempre bromea diciendo que dentro de 20 años llevará a su marido en silla de ruedas por la calle.