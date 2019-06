El duque de Edimburgo, al príncipe Enrique: "Uno sale con actrices, no se casa con ellas"

Desde que el príncipe Enrique hizo público su romance con Meghan Markle, que entonces triunfaba por su papel en Suits, ha tenido que enfrentarse a muchas voces contrarias a aquella relación. El primero de ellos, su propio hermano, el príncipe Guillermo, que lo recibió con un "Estás seguro?". Ahora, también ha trascendido que su abuelo, el duque de Edimburgo, trató de evitar que la pareja llegase hasta el altar.

En un reportaje publicado en The Sunday Times se explica que Felipe, el marido de la reina Isabel, de 98 años, no estaba conforme con la decisión de su nieto, no entendía cómo podía casarse con una "plebeya" de origen norteamericano. Al ver que el joven iba en serio le advirtió: "Uno sale con actrices, pero no se casa con ellas". Consejo que no tuvo en cuenta, en absoluto, el hijo del príncipe Carlos y Lady Di, de 34 años. Al final hubo boda con Meghan, de 37. Fue en mayo del año pasado.

MUY UNIDOS

A pesar de todo, los lazos entre Felipe y Enrique siguen siendo muy fuertes. El duque de Edimburgo no se perdió la boda de su nieto, en mayo del 2018, a la que acudió por sorpresa ya que se estaba recuperando de una operación de cadera. Felipe fue una de las primeras personas en conocer un año después a Archie, el bebé de los duques de Sussex. La mamá habló de ello en una reciente entrevista, en la que explicó: "Nos topamos con el duque un día cuando dábamos un paseo con el bebé". Además, la semana pasada, Enrique y Meghan felicitaron el cumpleaños al patriarca de la familia real británcia en su cuenta de Instagram.

A propópsito del consejo del duque de Edimburgo a su nieto, The Sun ha repasado esta semana el pasado amoroso del marido de la reina. "Estaba hablando por propia experiencia", se pregunta el tabloide.

LOS 'AFFAIRES' DE FELIPE

En el pasado, el apuesto duque Felipe se dice que tuvo varios romances con estrellas de cine como la actriz británica de teatro y televisión Pat Kirkwood, cuyas piernas se conocían como "la octava maravilla del mundo". Además, tenía un sorprendente parecido con la joven princesa Isabel. Se suponen que mantuvieron un romance en 1948, cuando la reina estaba embarazada de Carlos. La actriz, que murió en el 2007, era por aquel entonces novia del fotógrafo Baron Nahum y frecuentaba el mismo club donde solía ir de fiesta el duque de Edimburgo. "Kirkwood siempre negó la aventura y criticó la negativa del duque a hacer lo propio", dice el artículo, que recuerda que durante años ambos se cartearon.

Al duque también se le atribuye otro romance con la actriz británico asiática Merle Oberon, Queenie, que estuvo nominada al Oscar; con la griega de origen francés Hélène Cordet, una amiga de infancia con la que compartió muchos veranos, y las británicas Katie Boyle y Anna Massey, entre otras.

En la exitosa serie The Crown (Netflix), sobre el reinado de Isabel II, quedan apuntadas sin entrar en detalle algunas de estas presuntas infidelidades del duque de Edimburgo.