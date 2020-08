Elizabeth Debicki será la nueva Diana de Gales en 'The Crown'

Elizabeth Debicki (El gran Gatsby, El infiltrado) se pondrá en la piel de la princesa Diana de Gales en las temporadas quinta y sexta de The Crown, la serie de Netflix que se despedirá con esas dos entregas de forma definitiva. La actriz australiana sustituirá a Emma Corrin, una intérprete poco conocida que ha dado vida a una Lady Di joven en la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para finales de año.

Debicki ha respondido a tan importante encargo con un comunicado. "El espíritu, las palabras y las acciones de la princesa Diana viven en el corazón de muchos. Es un auténtico honor y privilegio unirme a esta serie magistral, la cual me ha tenido enganchada desde su primer episodio", ha declarado. La actriz interpetará a la esposa de Carlos cuando ya se convirtió en un icono como Lady Di, además de cuando pasó por la etapa del divorcio y sufrió una trágica muerte.

SUS PAPELES EN HOLLYWOOD

Debicki ya ha tenido importantes papeles en Hollywood. El que le lanzó a la fama fue el que interpretó en El gran Gatsby junto a Leonardo DiCaprio, pero también ha intervenido en películas como Operación U.N.C.L.E., Everest, Guardianes de la Galaxia Vol 2. y Viudas.

Asimismo, la de The Crown no será su primera experiencia en la pequeña pantalla, ya que la actriz fue una de las protagonistas de El infiltrado (The night manager) e intervino en las series he Kettering Incident y Rake. Ahora le espera un estreno, que podría llegar a finales de agosto: el de la nueva película de Christopher Nolan, Tenet, en el que tiene un papel secundario.

LAS OTRAS INCORPORACIONES

El rodaje de la cuarta temporada de The Crown finalizó justo un poco antes del inicio de la alarma sanitaria, con lo que está a la espera de su estreno, que aún no tiene fecha. La grabación de la quinta, no obstante, no se prevé para antes de junio del 2021. Mientras, se están realizando los fichajes para las dos últimas temporadas, con lo que en el reparto habrá otros cambios.

Así, Imelda Staunton será Isabel II (antes hicieron el papel de la Reina de Inglaterra Claire Foy y Olivia Colman); Lesley Manville (El hilo invisible), la princesa Margarita, y Jonathan Pryce (Juego de tronos), Felipe de Edimburgo. Los actores sustituirán a Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies, que aún aparecen en la cuarta temporada.