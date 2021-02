Ella Travolta, el ojito derecho de papá, y su mejor pareja de baile en la Super Bowl

El 12 de julio del año pasado la vida le volvía a dar un duro revés a John Travolta. Tras afrontar la desaparición de su primogénito, Jett, que murió en 2009, a los 16 años, víctima de la enfermedad rara de Kawasaki, su mujer, la actriz Kelly Preston, fallecía tras dos largos años de dura batalla contra un cáncer de mama. El mazazo fue tal que justo después el actor y bailarín anunció que se retiraría de la vida pública y se centraría en su familia: sus hijos Ella y el pequeño Benjamin.

Ahora parece que Travolta vuelve a sonreír, y lo hace junto a la niña de sus ojos, Ella Travolta Preston, que el próximo 3 de abril cumplirá 21 años. Padre e hija se han convertido en las estrellas de uno de los anuncios que se emitirán el próximo domingo, 7 de febrero, en el descanso de la Super Bowl, el evento deportivo más seguido en todo el mundo, que se celebrará en el Raymond James Stadium, en Tampa, Florida, y en el que actuarán artistas de la talla de The Weeknd y, posiblemente, Rosalía.

El actor, de 66 años, vuelve a mover las caderas como Danny Zuko 43 años después del estreno de 'Grease', la película que remachó su fama mundial tras el éxito de 'Fiebre del sábado noche. Pero en lugar de Olivia Newton John a Travolta le acompaña Ella, que se ha convertido en una espigada joven de casi 1,80 de estatura. Los dos son algunas de las caras famosas que aparecen en el comercial de la firma de jardinería Scotts & Miracle-Gro, en el que también aparecen los actores Leslie David Baker y Carl Weathers y la presentadora Martha Stewart.

Si en la cinta de 1978 sonaba la canción 'Born To Hand Jive', del grupo Sha na na, ahora, en este anuncio de la jardinera, los Travolta se mueven al compás del 'hit' de TikTok 'Sunday Best', de los texanos Surfaces.

Este, sin duda, será uno de los momentos más esperados de la noche. Algunos, incluso, ya fantasean con la posibilidad de ver subir al escenario y ver bailar en directo a John Travolta y su hija.

Sería la señal de que el actor de 'Pulp Fiction', 'Phenomenon' o Michael' habría superado el luto por la muerte de su mujer.

Durante todos estos meses, Ella ha sido uno de sus grandes apoyos, como se puede apreciar en su perfil de Instagram, donde comparte fotos junto a su padre, así como otros recuerdos y sentidos homenajes hacia su madre y hermano mayor fallecido.

Desde muy niña, Ella sintió la llamada de la interpretación que llevaba en las venas, y con tan solo 9 años, en el 2009, debutó en el cine con la película 'Dos canguros muy maduros', una comedia infantil de Disney en la que comparte plantel con sus progenitores. En el 2019 también tuvo un papel menor en la película 'The Poison Rose', protagonizada por su padre y Morgan Freeman. Su desparpajo, además, la ha llevado a participar en varios episodios de programas de humor, como 'Entertainment Tonight' o 'Made in Hollywood'.

Ser hija de famosos puede ser una bendición pero también puede transformarse en una pesadilla. Ella tuvo que pagar caro llevar sus apellidos, ya que estuvo en el disparadero desde bien pequeña. Hace unos años contó que estaba "aburrida de ser famosa" y que, durante su etapa escolar, sufrió un episodio de 'ciberbullying' a cuenta de su aspecto físico. En 2014 publicó un tuit armada de valor y coraje: "La gente me dice que estoy gorda. Bien, estoy orgullosa de mi peso, si no te gusta, vete a la mierda", exhortó a sus detractores.

people say am fat well am pround to be this weight so if u don't like my weight than piss of