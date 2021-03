Elliot Page: "Nunca me sentí cómodo en papeles femeninos"

Elliot Page ha concedido su primera entrevista tras declararse trans el pasado diciembre. El intérprete, de 34 años, además de posar en la portada de 'Time', relata a la revista cómo ha sido el complicado proceso hasta conseguir su verdadera identidad género. "Lo siento, voy a estar emocionado, pero eso es genial, ¿verdad?", empieza diciendo el actor a la periodista Katy Steinmetz.

El protagonista de 'Juno' y 'Origen' afirma: "Nunca me sentí cómodo en papeles femeninos" y admite que está muy emocionado de actuar, ahora que soy completamente quién soy, en este cuerpo. No importa los desafíos y los momentos difíciles de esto, nada equivale a llegar a sentir cómo me siento ahora". "Nunca me reconocí. Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo. También fue difícil ver las películas, especialmente aquellas en las que interpreté papeles más femeninos. No sabía cómo explicarle a la gente que aunque era actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me sentaba muy mal, detalla.

Declaró abiertamente su homosexualidad

En un momento de la entrevista, Page recuerda que anunció su homosexualidad en el 2014 "en una conferencia de la Campaña de Derechos Humanos en la que denuncié los estereotipos generalizados sobre la masculinidad y la feminidad en el cine", pero reconoce que tras la declaración seguía sintiéndose mal consigo mismo. "La diferencia en cómo me sentí antes de declararme gay y después fue enorme. Pero, ¿desapareció alguna vez la incomodidad en mi cuerpo? No, no, no, no", recalca.

De hecho, es consciente de que su salida del armario marcó un antes y un después en su vida: se casó con la bailarina y coreógrafa Emma Portner, empezó a vestir trajes, se convirtió en activista del movimiento LGTBQ e incluso empezó a producir sus propias cintas como 'Freeheld' y 'My Days of Mercy'.

El pasado 28 de enero, el artista se divorció de Portner. "Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos tras nuestra separación el verano pasado. Nos tenemos el mayor respeto y seguimos siendo amigos cercanos". Con estas palabras, anunció el divorcio de su mujer, de la que llevaba varios meses separado.

"Chico transgénero"

Sin duda, su mejor decisión fue someterse a una cirugía superior, de la que se estaba recuperando cuando publicó la carta en Instagram. "La cirugía transformó completamente mi vida". Asimismo asegura que respeta a los que no quieren hacerse cirugía, pero él reconoce que para él ha supuesto que finalmente se reconozca a sí mismo cuando se mira en el espejo. "Ha transformado completamente mi vida", insiste.

A lo largo de la entrevista, Page se refiere a sí mismo como un "chico transgénero". También se llama a sí mismo no binario y 'queer', pero él opina que la '"transmasculinidad' es un viaje complicado", dice, "y un proceso continuo". Y lamenta la falta de ejemplos que han tenido las personas como él. Cuando no hay ejemplos, dice a 'Time', "la gente nos convierte en monstruos".

"Hombre trans "blanco, rico y famoso"

Consciente del privilegio que tiene como persona trans blanca, rica y famosa, expone: "Mi privilegio me ha permitido tener recursos para pasar y estar donde estoy hoy", admite el actor, "y, por supuesto, quiero usar ese privilegio y plataforma para ayudar en lo que pueda". Page continuará participando en la serie de Netflix 'The Umbrella Academy,' y su representante ha afirmado que desde que hizo pública su transexualidad "ha recibido muchas ofertas de producción, dirección y actuación, algunas de las cuales están relacionadas con las transexuales y otras son papeles masculinos", concluye.