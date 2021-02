Elon Musk anuncia su 'apagón temporal' de Twitter

Parece que el ‘caso GameStop’, en la que miles de inversores anónimos se organizaron en internet contra las grandes fondos de inversión, está provocando 'daños colaterales'.

El empresario del sector tecnológico Elon Musk ha anunciado este martes, 2 de febrero que dejará de usar Twitter. "Fuera de Twitter por un tiempo", ha escrito en un último tuit el fundador de la empresa de vehículos eléctricos Tesla y de la compañía espacial SpaceX a sus 44,5 millones de seguidores en la plataforma. El empresario sudafricano de 45 años no ha querido explicar mucho más sobre el repentino mutismo digital de una de las 30 cuentas de Twitter con más seguidores del mundo.

Off Twitter for a while