Elton John se queda sin voz durante un concierto en Nueva Zelanda: "Lo siento, lo siento mucho"

El cantante británico Elton John interrumpió abruptamente un concierto en Nueva Zelanda y se disculpó entre lágrimas con sus seguidores, a los que explicó que sufría una neumonía, motivo por el que se había quedado sin voz.

La superestrella, 72 años, que está inmersa en una gira muncial, sufrió estos problemas el pasado sábado por la noche mientras actuaba sentado al piano durante el concierto en el estadio Mount Smart en Auckland.

Después de ser examinado por un médico con un estetoscopio, cantó dos canciones más antes de detenerse en medio del concierto: "No puedo cantar, he perdido la voz", le dijo con voz ronca al público. "Me tengo que ir, lo siento, lo siento mucho", afirmó entre lágrimas.

Las imágenes captadas en un vídeo muestran a Elton John, con un traje azul pálido y con sus características gafas de gran tamaño, de pie, junto al piano, encogiéndose de hombros ante su público, impotente.

Luego dejó la escena con la cabeza gacha, ayudado por los miembros de su equipo, mientras la multitud le vitoreaba.

"Me diagnosticaron neumonía atípica hoy, pero estaba decidido a dar el mejor concierto posible", escribió en su cuenta de Twitter. (Esta neumonía causa infecciones leves del sistema respiratorio).

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1