Emma Stone da a luz a su primer hijo

Emma Stone no puede estar más feliz después de que se haya convertido en madre por primera vez. La intérprete, de 32 años, acaba de estrenarse como mamá junto a su marido, el humorista Dave McCary tal y como ha anunciado la web TMZ.

Según el citado medio, la actriz dio a luz en un hospital de Los Ángeles a un bebé del que todavía no se sabe ni el sexo ni el nombre. Solo que madre e hijo se encuentran bien. Y es que noticia se ha conocido dos semanas después del nacimiento, cuando realmente la artista dio a luz el pasado 13 de marzo en Los Ángeles.

Hasta el momento, el matrimonio no se ha pronunciado al respecto ni ha negado los hechos. Algo que posiblemente no hagan nunca dado que la artista no suele airear su vida privada.

De hecho, la actriz oscarizada por 'La, La Land' consiguió ocultar su embarazo durante meses gracias al confinamiento, y se casó en secreto durante la pandemia con Dave McCary, a quien conoció en el 2016 en los platós de 'Saturday Night Live'.

Aunque la prensa sacó a la luz su relación en el 2017, la pareja tardó un par de años en confirmar su noviazgo y a asistir juntos a su primer acto público.

La protagonista de ''The Amazing Spider-Man' atraviesa un gran momento tanto personal como profesional, ya que próximamente se verá en las pantallas el filme 'Cruella', la producción de Disney en la que la artista interpreta a la villana Cruella de Vil.