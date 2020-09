Emmys 2020: Los mejores 'looks' de la alfombra roja

Que los premios Emmy 2020 hayan sido virtuales a causa de la pandemia no ha sido impedimento para que las estrellas de la tele se maqueen para pisar la alfombra roja (este año inexistente). Como la gala, la 'red carpet' ha tenido que ser diferente, pero no por ello ha estado exenta de glamur. Desde la impresionante Zendaya, la mejor actriz ganadora por 'Euphoria', que ha sido una de las más arrebatadoras con un diseño bicolor de Christopher John Jogers, hasta Regina King, de la también premiada miniserie 'Watchmen', con un impresionante modelo de alta costura de Daniel Roseberry, las estrellas han posado desde los salones de su casa, la cocina, patios traseros o desde un hotel. Y, por supuesto, lo han compartido en sus redes sociales.

Zendaya, dos modelos ganadores

La protagonista de 'Euphoria' fue una de las pocas presentes en el Staples Center de Nueva York junto a Jimmy Kimmel. La joven actriz se llevó todas las miradas con un elegante bitono muy aplaudido por las redes sociales, donde subió el 'look' antes de salir de casa. Todo un acierto el Christopher John Jogers bicolor de mangas de pico en negro y con una falda de globo violeta. Lo acompañó con joyas de Bvlgari y zapatos de Christian Louboutin.

Para el 'mometo estatuílla', la actriz se revolvió el moño y se cambió con un Armani Privé, repitiendo con joyas de Bvlgari.

Regina King, acierto abullonado y una reivindicación

La premiada como mejor actriz por 'Watchmen', Regina King, ha dejado ojipláticos a todos con un auténtico Schiaparelli Couture by Daniel Roseberry en azul Francia con apliques dorados y diseño abullonado e irregular, rematado con sandalias de color bronce de Stuart Weitzman. King y sus estilistas, Wayman Bannerman y Micah McDonald, en lugar de presentar una foto, se han valido del fotógrafo e ilustrador James Anthony para crear para Instagram un simulacro de alfombra roja. Un vídeo de 12 segundos de lo más chic y festivo. De fondo un croma con dos bailarines negros que se mueven al ritmo de King con su espectacular vestido.

Regina King won best actress in a limited series at the 72nd #Emmys. During her virtual acceptance speech, the 'Watchmen' star honored Breonna Taylor by wearing a t-shirt with Taylor’s face & the words 'SAY HER NAME' across the front. pic.twitter.com/23gkpRUjbu