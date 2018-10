La emotiva entrevista de Ana Obregón: "Mi hijo me ha dado una lección de vida"

Ana Obregón atraviesa uno de sus peores momentos a causa de la enfermedad de su hijo Álex, a quien se le diagnosticó un cáncer en 2017. Desde entonces, el joven de 26 años ha estado arropado en todo momento por su madre y por su padre, Alessandro Lecquio. Ya de regreso en España tras pasar casi siete meses en Nueva York, donde Álex ha recibido tratamiento, la actriz se ha sincerado en una entrevista a una revista del corazón.

Ana explica que en cuanto aterrizaron en la ciudad estadounidense, lo primero que hicieron fue dirigirse a urgencias porque su hijo tenía "unos dolores insoportables". "Nos explicaron que dado el tipo de tumor que era, había que comenzar a tratarlo inmediatamente", señala la bióloga.

"Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si me hubiera bajado de repente el telón de mi vida", reconoce Ana en la emotiva entrevista. "Al ver su impresionante entereza, me dije: ‘Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo'", añade.

Álex Lecquio ha regresado a España porque, tal y como señala su madre, puede concluir en Madrid el ciclo de tratamientos que culminará en diciembre. "Luego tendrá que volver a Nueva York para hacerse chequeos cada tres meses", explica Ana.

Ante este duro episodio, la actriz tiene claro que "la Ana Obregón artista ya no existe". "Ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más", señala. “Mi hijo me ha dado una lección de vida y me ha enseñado que es un honor ser su madre. Porque con 26 años y toda la vida por delante, no se ha quejado ni un solo momento", añade.

ÁLEX LECQUIO AGRADECE LAS MUESTRAS DE APOYO



Tras la publicación de la entrevista, Álex ha compartido un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram: "Sin palabras por todos los mensajes de apoyo que sigo recibiendo. Sé que os hubiera gustado que hiciera la entrevista con mi madre pero no es posible. Estoy aprovechando este ‘respiro’ del tratamiento para continuar con todos mis compromisos profesionales".

Uno de esos compromisos es una acción solidaria que realiza todos los años, y que en este caso se centrará en recaudar fondos "para ayudar a pacientes y familias en su lucha contra el cáncer". Por otro lado, reconoce que no está preparado para contar ciertos aspectos de su lucha contra el cáncer porque "es muy duro". "Prometo hacer todo lo posible por estar recuperado para el día del evento solidario", añade.