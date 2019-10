El emotivo reencuentro de dos ancianos en 'First Dates' para "terminar sus días juntos"

El restaurante de 'First Dates' se vivió uno de los momentos más emotivos de su historia. El dating diario de Cuatro volvió a recibir a Betty y Giuseppe, una pareja de ancianos que se conocieron en el programa, para hacerles un regalo muy especial por su bonita historia de amor.

Carlos Sobera recibía primero a Betty para saber cómo iba la relación a pesar de la distancia entre ambos: “El único y el último hombre a esta edad de la vida. No pretendo nada más. Nos hablamos todos los días, nos vimos, vino a Milán a verme… Formamos una hermosa pareja. No hay distancia que valga”.

Tras el emotivo reencuentro con Giuseppe, a quién hacia un tiempo que no veía, ella continuó con sus bonitas palabras hacia él. Fue entonces cuando contó lo que deseaba para el futuro de su tierna historia: “Lo he visto sensible como siempre, tierno como siempre y con ganas de vivir como las tengo yo. Vamos a ver si Dios nos ayuda en eso de poder terminar nuestros días juntos”.

Antes de empezar a cenar, Carlos Sobera se acercó a su mesa para confesarles algo: “Estamos muy emocionados con vuestra historia de amor”. Por ello, 'First Dates' decidió sorprender a la entrañable pareja haciéndoles un regalo muy especial: “Como sabíamos que teníais muchas ganas de hacer un crucero, os queremos invitar una semana a bordo de un crucero por el Mediterráneo para amaros y disfrutar mutuamente de ese barco maravilloso”, añadió el presentador ante las lágrimas de los comensales.