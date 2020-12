Enrique y Meghan demandan de nuevo a la prensa británica

Enrique, el nieto de Isabel II y su mujer, Meghan Markle, acaban de presentar una nueva demanda contra la Associated Newspapers, empresa editora de los diarios 'The Daily Mail 'y el dominical 'The Mail on Sunday', a la que tienen declarada la guerra por publicar informaciones que, afirman, son falsas y atacan su privacidad.

Después de que el Dominical asegurase el pasado mes de octubre que el príncipe ya no tenía contacto con la Marina Real tras su salida de la familia real británica, decidieron demandar al citado medio el pasado 27 de noviembre por lo que aseguran que se trata una información falsa.

Con esta nueva denuncia ya suman un total de seis interpuestas por los duques de Sussex contra la prensa sensacionalista británica. Las primeras llegaron en octubre de 2019, interpuestas tanto por Markle como por el príncipe. La pareja llegó a denunciar a algún medio con apenas un par de días de diferencia para dar así más visibilidad a su queja.

El 2 de octubre de 2019, Markle hizo pública la persecución que sufría por parte de los tabloides y presentó una querella contra 'The Mail on Sunday', al que acusaba de invadir su intimidad por publicar una carta que le había enviado su padre, Thomas Markle.

Entonces su marido, el príncipe Enrique hizo público un comunicado que decía que no quería que la historia de su madre se repitiese con su mujer. «Mi miedo más profundo es que la historia se repita: He visto lo que sucede cuando alguien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas». El juicio sobre este asunto iba a celebrarse en enero, pero Markle pidió un aplazamiento por motivos personales y se le concedió, por lo que tendrá lugar ya en el 2021.

Una de las últimas demandas del matrimonio fue contra los fotógrafos que tomaron instantáneas de su hijo Archie, de 14 meses, en el interior de su casa de California. También alegaban que aviones no tripulados y helicópteros han sobrevolado por su residencia sin permiso.