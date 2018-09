¿Es una fábrica, un aeropuerto, un centro comercial? No, es el nidito de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

El actor de Tor, Chris Hemsworth (35), y su esposa, la también actriz Elsa Pataky (42), están construyendo el nuevo hogar para su familia en el municipio costero de Byron Bay, en Nueva Gales del Sur (Australia). Las obras comenzaron a finales del año pasado, y avanzan a buen ritmo.

Y es ahora, que ya se pueden ver las paredes y diferentes plantas de la mansión que la construcción ha llamado la atención de los vecinos de la zona, perplejos ante tamaña mole de cemento enclavada entre una frondosa arboleda. El Daily Mail Australia ha publicado las fotos aéreas de la fortaleza, a pocos metros de las idílicas playas paradisiacas donde se practica surf y submarinismo. La publicación también se hace eco de los comentarios de los lugareños sobre la nueva morada colosal de la pareja de Hollywood.

UN BÚNKER EN EL PARAÍSO

¿Es una fábrica?, ¿un aeropuerto?, ¿un centro comercial? La estructura rectangular de la construcción recuerda también a una fortaleza militar, algo así como un búnker. Al lado de las casas de lujo de la zona la de los Hemsworth-Pataky destaca por sus estratosféricas dimensiones.

this is more shopping mall than house..🤔🤔..Chris Hemsworth and Elsa Pataky's $8m Byron Bay looks like a fortress https://t.co/k6y09giCw9 via @DailyMailCeleb