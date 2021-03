El escándalo de abuso sexual que ha puesto al 'youtuber' David Dobrik contra las cuerdas

David Dobrik es uno de los 'influencers' más conocidos del mundo. Con tan solo 17 años se convirtió en una estrella en Vine, la app que popularizó los vídeos cortos antes que TikTok, y con 22 ya era una de las principales celebridades de Youtube, donde acumula más de 18 millones de suscriptores. Junto a su grupo de amigos, conocidos como Vlog Squad, Dobrik cimentó su éxito viral con vídeos basados en bromas alocadas y divertidos encuentros con famosos.

Sin embargo, en los últimos días su nombre ha estado ligado a un escándalo de abuso sexual que está haciendo tambalear su imperio. El pasado martes, Insider publicó una investigación en la que una joven acusaba a Dom Zeglaitis, miembro de ese grupo de amigos y más conocido por el apodo Durte Dom, de haberla violado y a Dobrik de haber estado presente durante el momento del presunto abuso.

El encuentro de produjo en 2018. Dobrik colgó entonces un vídeo en su canal titulado 'She should not have played with fire' (Ella no debería haber jugado con fuego, en inglés) en el que los chicos de la Vlog Squad charlaban, bebían y hacían bromas sexuales con un grupo de chicas. En el vídeo, Zeglaitis explica que terminó practicando sexo con una de ellas. Esa chica aseguró a Insider que los 'influencers' les compraron alcohol de alta graduación que no podían comprar por ser menores y que después fue violada, pues iba demasiado borracha como para dar su consentimiento. Otra chica presente en esa fiesta confirmó esa versión.

AGED LIKE MILK: Many noticing David Dobrik said “We’re going to jail” at end of his “threesome bit” vlog. Recently, one of girls involved alleged she was raped by Durte Dom for vlog. Trisha Paytas also alleged David had Todd Smith and Jeff Wittek buy alcohol to loosen up girls. pic.twitter.com/U92QEHOgNu