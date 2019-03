Una estadounidense invierte 20.000 euros en cirugía para parecerse a Meghan Markle

Una mujer estadounidense ha gastado nada más y nada menos que 20.000 euros en cirugía estética para parecerse a Meghan Markle.

Xochytl Greer, de 36 años, originaria de Houston, Texas, se ha sometido a numerosas intervenciones estéticas para emular a la esposa del príncipe Enrique, incluyendo una operacion de pómulos, nariz y relleno de labios. Además de esto, Greer se ha realizado varias liposucciones en la zona del vientre y los muslos. Y después de pasar su periplo por el quirófano, el abogado de la mujer ha comentado que su cliente se siente como una auténtica princesa. "Cada vez que me miro al espejo, me pongo más feliz. Es una versión mejorada de mí misma", ha afirmado ella.

LA BELLEZA NATURAL DE LA DUQUESA DE SUSSEX

En el momento en que se fijó en la belleza natural de la duquesa de Sussex, decidió invertir todos sus ahorros en parecerse a ella. "Me gusta, siempre he pensado que era una persona con clase y creo que es extremadamente guapa", y añadió: "Desde el punto de vista físico, pensé que era hermosa y después a nivel personal al conocerla un poco más, aumentó mi admiración hacia ella". También ha destacado que una de las cosas que más le gustaron de la exactriz fue "conocer las cosas por las que pasó, que no creció con la vida resuelta y la cantidad de problemas familiares que está sufriendo desde hace meses", destacó.

Hace un par de años, tras dar a luz a su tercera hija, Greer comenzó a obsesionarse por su aspecto físico. Se sentía cohibida, no le sentaba bien la ropa y no se sentía a gusto consigo misma. Fue entonces cuando la estadounidense comenzó a sentir una auténtica admiración por la duquesa de Sussex. La tomó como su referente y decidió poner en marcha su transformación con el objetivo de parecerse a ella. "Realmente me gusta, siempre he pensado que era una persona con clase y creo que es absolutamente hermosa", ha comentado durante una presentación de High Tea en Houston. Incluso ha señalado que hasta su hija pequeña, Isla, de 23 meses cada vez que ve una foto de Meghan grita: "Mami, mami".