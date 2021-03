"Esto no hace ningún bien a la justicia", dice el abogado de Antonio David Flores

Antonio David Flores está completamente 'desaparecido' desde la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental de Rocío Carrasco, en los que su exmujer le acusa de haberla maltratado física y psicológicamente, de ser 'diabólico', de haberla amenazado en numerosas ocasiones y de haberle arrebatado a sus hijos, Rocío y David, entre otras cosas.

Unas demoledoras confesiones por parte de la hija de Rocío Jurado que han provocado el despido inmediato de Antonio David de Mediaset y un gran impacto social. Ante la posibilidad de que el excolaborador -absuelto por la justicia de las acusaciones de maltrato - inicie acciones legales contra Rocío Carrasco y todos los que le han llamado maltratador en los últimos días, Iván Hernánez, abogado de Antonio David, ha contado cómo se encuentra su cliente en estos momentos.

El abogado de Antonio David: "Vamos a realizar las acciones oportunas por la aportación de las pruebas incompletas en el documental" #AR23M https://t.co/I3tb6jBF3a — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 23, 2021

"Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que relata hechos de 25 años, 119 páginas con el mejor asesoramiento que podría tener. Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, han declarado los imputados y la justicia por dos veces ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas", ha comenzado, argumentando la inocencia de su cliente, en declaraciones a 'El programa de Ana Rosa'.

Asombrado por el debate nacional que se ha creado tras el documental de Rocío Carrasco, el abogado ha confesado: "Yo nunca había visto esto. Es increíble. Y creo que no hace ningún bien ni a la justicia ni a todo lo que la rodea".

"Se ha faltado a la verdad"

Confirmando que Antonio David va a tomar medidas legales tras la docuserie, Iván Hernández ha asegurado que "vamos a iniciar las acciones oportunas contra el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado en ese reportaje todo lo que los jueces han visto, examinado y juzgado. Se ha faltado a verdad sobre los propios documentos que aparecen en ese reportaje", ha desvelado sin querer dar nombres de quién es el responsable de esta manipulación informativa.

Asegurando que en "el propio reportaje se hacía referencia a un informe sesgado del 5 de agosto y 6 de agosto que si se sacan a la opinión pública integramente se podrá atisbar quien es el responsable", Hernández no ve posible que se reabra judicialmente este asunto: "119 paginas, relatando hechos de 25 años, declaraciones de todas las partes, y se hace una declaración guionizada de Rocío Carrasco en el reportaje. Hubiese sido bueno poner su declaración ante el juez", ha señalado, insinuando que la hija de Rocío Jurado no contó la verdad en su docuserie.

"Los asuntos penales no son cuestión de aportar pruebas nuevas", ha asegurado acerca de la posibilidad de que Rociíto aporte nuevas pruebas al juez: "Aportó todas las pruebas, declaró todo el mundo y la justicia se pronuncia que no hay indicios. Se solicita el recurso, la reapertura y no hay indicios. Ha estado tres años investigado".

El apoyo de políticos

Indignado ante el apoyo explícito de políticos e instituciones a Rocío Carrasco, el abogado de Antonio David ha aclarado que "la justicia no es cuestión de apoyos institucionales ni políticos. Es cuestión de justicia. La justicia no puede estar mediatizada y nadie puede defenderla. Su independencia es fundamental. Y además los pronunciamientos son sobre un reportaje que no contiene lo que han podido ver los jueces". "Quien ha llevado el reportaje estaba engañando a la opinión pública. Se tapó ese informe, que salga a la luz ese informe. Hay hechos muy significativos que se suprimieron en ese informe. Se faltó a la verdad", ha desvelado, añadiendo que "Rocío contó su verdad en el juzgado y lo hizo bajo juramento" y, según ha dejado entrever, es distinta a la del documental: "Quien ha hecho el reportaje que ponga esa declaración", ha pedido.

Defendiendo la inocencia de Antonio David, su abogado ha afirmado que "esto es cuestión de conciencia. No se puede entrar en este juego, en el juego público. Se dijo que la justicia era machista. Esas pruebas las han visto jueces. Ha habido 6 resoluciones, 3 juezas y 4 jueces. Han podido ver todas las prueba. "No se puede hacer un juicio social. No se puede señalar y tachar y condenar a Antonio David fuera de la justicia. Han sido cientos de escritos los presentados por la defensa de Rocío Carrasco. Y una persona no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse", ha añadido, criticando la "condena social" a su cliente.