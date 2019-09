Una estrella del rugbi contra el estigma del sida

El excapitán de la selección de rugbi Gales, Gareth Thomas, acaba de revelar que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y ha pedido apoyo para "romper el estigma" en torno a la enfermedad. En declaraciones a medios británicos, Thomas ha explicado que incluso se le pasó por la cabeza quitarse la vida cuando supo que es seropositivo. "Tenía pensamientos oscuros, quería suicidarme. Pensé en despeñarme con el coche por un acantilado.

Thomas, de 45 años, afirma que se derrumbó al conocer el diagnóstico. "Cuando el médico pronunció aquellas palabras... Inmediatamente pensé que iba a morir, fue como si un tren a 300 por hora me golpease". El deportista ha explicado en un vídeo publicado en Twitter que había decidido hacer público su estado de salud tras saber de la existencia de unos correos electrónicos que amenazaban con exponerlo.

"Soy Gareth Thomas y quiero compartir mi secreto contigo. Por qué? Porque es mi decisión decírtelo, y no los correos electrónicos que hacen que mi vida sea un infierno, amenazando con decírtelo antes que yo, y porque creo en ti y en mí. Confía en ti ", afirma. "Estoy viviendo con el VIH. Ahora tienes esa información, eso me hace extremadamente vulnerable pero no me debilita". "Ahora, aunque me he visto obligado a decirte esto, elijo pelear, educar y romper el estigma en torno a este tema".

Thomas fue seleccionado en 103 ocasiones por Gales en una carrera internacional que abarcó desde el 1995 hasta el 2007. Después de retirarse, hizo pública su homosexualidad en el 2009 y desde entonces ha sido un destacado defensor de la lucha contra la homofobia en el deporte. "Pido ayuda porque todos los deportistas homosexuales viven con miedo a las reacciones y opiniones de las personas sobre ellos. Pero eso no significa que debamos escondernos", dijo. "Para hacer esto, realmente necesito tu apoyo".

APOYOS ILUSTRES

Personalidades como Jeremy Corbyn, Stephen Fry y el príncipe Guillermo son algunas de las que han tuiteado mensajes de apoyo al deportista. "Valiente como siempre. Una leyenda en el campo y una leyenda fuera de él. Tienes nuestro apoyo, Gareth", ha escrito el hijo mayor de Lady Di.

Tras hacer pública su condición de seropositivo, Thomas ha disputado este fin de semana el Ironman de Gales.