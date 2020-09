Eugenia de York, nieta de Isabel II, espera su primer hijo para principios del 2021

La princesa Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II, y su marido, el marchante de licores Jack Brooksbank, serán padres de su primer hijo a principios del 2021, según ha informado Buckinham Palace en un comunicado.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC