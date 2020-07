Eva González hace oídos sordos a las declaraciones de Karelys Rodríguez

Karelys Rodríguez concedió esta semana una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que coniesa que ha mantenido un romance con Cayetano Rivera a espaldas de su mujer, Eva González, durante seis años con idas y venidas. "Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación", desvela la abogada, de 29 años. "Me he decidido a hablar porque se han dicho cosas horribles de mí. Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto", añade.

Una entrevista que, como era de esperar, parece que no ha sentado bien al matrimonio después de meses sin pronunciarse de las controvertidas fotos. La presentadora ha contestado con una tímida sonrisa a las declaraciones hechas por Karelys Rodríguez y ha guardado silencio ante las preguntas de los periodistas.

Y es que la mujer de Cayetano Rivera ha optado por quedarse al margen de la polémica, sin cambiar su actitud desde que salieron las imágenes de su marido con Karelys Rodríguez en Londres el pasado mes de noviembre, y ahora está totalmente centrada en su nuevo trabajo como presentadora de 'La Voz Senior'.

De hecho, la sevillana ha compartido un 'storie' en Instagram en el que aparece promocionando el nuevo programa que conducirá en Antena 3.