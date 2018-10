Fallece el actor Scott Wilson, quien salió en la serie 'The Walking Dead'

Tras una larga carrera profesional y también tras una dura batalla contra la leucemia, murió el actor Scott Wilson a los 76 años de edad, conocido por su papel de Hershel Green, el padre de Maggie, durante tres temporadas en la serie "The Walking Dead".

Nacido en Atlanta en 1942, participó en largometrajes populares como In the Heat of the Night, A sangre fría o El gran Gatsby. También colaboró en las series CSI y The OA. "Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. Te queremos!", confirmó la cuenta oficial en Twitter de la ficción de la cadena AMC.

Su muerte se produjo apenas unas horas después de que los productores del show informaran que aparecerá en la novena temporada, cuyo estreno fue el domingo pasado. "Scott será recordado como un gran actor, y por sobre todo, como una gran persona. El personaje que interpretó en 'The Walking Dead', Hershel, fue el centro emocional de la serie. Nuestros corazones están con su esposa, familia, amigos y con los millones de fans que lo amaban", expresó AMC, productora de esta famosa serie.

Su muerte supone un duro golpe para los fans de la serie de zombies, quienes llevaban sin ver a Wilson desde 2014, cuando apareció en dos capítulos de la cuarta temporada.

Desde la cuenta oficial de TTWD despidieron al querido actor con unas sentidas palabras: Estamos profundamente tristes de informar que Scott Wilson, el increíble actor que interpretó a Hershel en #TheWalkingDead, falleció a la edad de 76 años. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. Te amamos.

Scott will be remembered as a great actor and an even better person. The character he embodied on The Walking Dead, Hershel, lived at the emotional core of the show. Our hearts go out to his wife, family, friends and to the millions of fans who loved him. pic.twitter.com/cTf4dParo7 — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) 7 de octubre de 2018

SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Wilson formó parte de la segunda, tercera y cuarta entrega de The Walking Dead, en el rol del padre amoroso y priotector de Maggie Green (Lauren Cohan), un grangero que da asilo al grupo de supervivientes de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y termina por unirse a ellos en su odisea contra los muertos vivientes.

El actor también fue conocido por un sinfín de papeles en películas y series. Su primer interpretación llegó en In the Heart of the Night de 1967, pero destacó por su trabajó en The Ninth Configuration, de 1980, papel por el que fue nominado a un Globo de Oro.

Protagonizó In Cold Blood y apareció en películas legendarias como The Great Gatsby y Dead Man Walking. Otros roles recientes de Wilson incluyen Hostiles, Damien y Bosch, The OA, The X-Files y CSI, entre otros títulos.

Paradójicamente horas antes de difunidirse su deceso, la cadena AMC había anunciado anoche en la Comic Con de Nueva York que el personaje de Hershel regresaría a la esperada novena temporada de The Walking Dead.

El representante de Wilson, Dominic Mancini, confirmó la triste noticia a TMZ y dijo que murió debido a complicaciones del cáncer que sufría. Era un tesoro nacional, una voz tranquila y un espíritu amable para todos los que entraron en contacto con él, expresó Mancini.