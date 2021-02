La familia Janeiro apoya a Belén Esteban en su enfrentamiento con María José Campanario

En toda guerra, suelen ser definitivos los aliados que te acompañan a la batalla. De ellos, de sus habilidades en el arte de la guerra, puede depender la victoria o la derrota final. En la cruenta batalla que estos días están librando Belén Esteban y María José Campanario, para asombro y espanto de Jesulín de Ubrique, ha surgido un inesperado y sorprendente aliado que parece inclinar, momentáneamente, la victoria hacia el bando de la Esteban.

Y es que como publica la revista 'Lecturas' en exclusiva, la familia Janeiro estaría al lado Belén "sin fisuras", confirmando que la Campanario se encuentra "muy sola" en este enésimo enfrentamiento con la todopoderosa princesa del pueblo .

Pero, la parecer, el apoyo de la familia de Jesús Janeiro a Belén es secreto y soterrado, ya que según la publicación existe pánico en el clan Janeiro que se aireé su apoyo a la de San Blas por las consecuencias que podría tener un enfrentamiento directo con María José.

Belén Esteban contestando a María José Campanario. MEDIASET

Carta de madrugada

Recordemos que la espoleta del virulento rifirrafe fue la carta que la odontóloga barcelonesa de 41 años publicó de madrugada en su cuenta de Facebook, a raíz de unas declaraciones de la colaboradora de 'Sálvame', de 47.

Una misiva nocturna en la que la Campanario calificaba a la Esteban de "lerda”, “so boba” y "princesa barata", además de notificarle que: “tú me la sudas. Espero que te quede clarinete, después de esto. Me la sudas tú y tu panda de palmeros» y no sin advertirle que, «estoy deseando llevarte al juzgado. Te lo juro por mi vida, así que piensa en lo que puedes ganar o perder. Que sé que no te gusta que te toquen el bolsillo, guapa. De mujer a mujer: no me provoques, insultes o amenaces, ni a mí ni a los míos. 20 años mamando de una teta que no te pertenece, solo porque eres fácil de lengua y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás».

En este nuevo movimiento de tropas, la revista confirma que “María José está muy sola y no cuenta con el respaldo de su familia política” y lo que es peor, que tampoco cuenta con el respaldo de su marido, refugiado en un preventivo y terapéutico silencio ante la prensa.

En algunos mentideros se asegura que el de Ubrique estaría enfadadísimo por su mujer por empezar una batalla contra la colaboradora televisiva ahora que estaban atravesando una etapa de lo más tranquila, con proyectos televisivo mediante, pero otros no dudan en afirmar que el extorero apoya completamente y ciegamente a su guerrillera mujer en sus manifestaciones contra la madre de su hija Andrea.

'Belenazo' tras el 'campanazo'

Después el 'campanazo' de madrugada, inútilmente borrado hora después, la de San Blas, contraatacó con todo un 'belenazo' y, móvil en ristre, amenazó con airear ciertos mensajes que obraban en su poder y que podrían ser definitivos. “Podría acabar contigo y con toda tu farsa”, aseguró en un teatral 'speech' en televisión. Se especula que entre los mensajes y podrían haber alguno de miembros de la familia Janeiro mostrando su apoyo a la Esteban.

Pero el frente de batalla parece que va adquiriendo nuevas cotas y en las últimas horas 'La Jose' (nuevo apelativo acuñado por Belén Esteban para referirse a su rival) parece que ha decidido hacer un táctico repliegue y ha declarado que, "cansada", no piensa dar más batalla y que está decidida a concentrarse en el máster de Odontología que está cursando, especialidad de la que se titulo en Oporto, después de cinco años y tras sendos intentos fallidos en Madrid y Barcelona.