A los famosos les cuesta ligar en las redes

Sharon Stone no es precisamente una mujer con pelos en la lengua. Pero mucha gente se soprendió de que la actriz, de 61 años, explicara en Twitter que usa las aplicaciones de citas para ligar y que en su caso la experiencia fue frustrada, porque le bloquearon su perfil.

"Me he metido en @Bumble y he visto que han cerrado mi cuenta. ¡Algunos usuarios han denunciado que la del perfil podría no ser yo! ¿No estaréis exluyéndome? Dejadme volver a la colmena». Aclaremos que Bumble significa zumbido de abeja.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

La protagonista de 'Instinto básico', que en noviembre estuvo en Madrid con su hijo Rouen, de 19 años, para recibir el premio de la revista 'Harpers Bazaar', compartió una captura de pantalla de la aplicación en la que se explicaba que la suspensión se debía a que varias personas denunciaron que su perfil era falso.

May Issue • Vogue Portugal

•

Editor in Chief: Sofia Lucas, Cover Art Dir: José Satana

Photographer: #BranislavSimoncik, Stylist: Paris Libby, Make-Up: @missjobaker, Hair: @giannandrea1 pic.twitter.com/JdSqmHgOns — Sharon Stone (@sharonstone) May 4, 2019

Tras su mensaje, la actriz norteamericana recibió centenares de respuestas de internautas incrédulos. Si tú estás en Bumble no hay ninguna esperanza para el resto, Bumble te cierra sus puertas pero yo te abro las de mi corazón y No me puedo creer que hagas este tipo de publicidad fueron algunos de los cometarios.

De vuelta al 'emjambre', desde el perfil oficial de Bumble sus portavoces se disculparon lanzándole flores y asegurando que la presencia de Sharon Stone entre los solteros de la aplicación sorprendió a muchos: "Nuestros usuarios han pensado que eras demasiado buena para ser verdad", escribieron. A todo hay que decir que la actriz sigue mostrandose esplándida en las sesiones de fotos que protagoniza, la última para 'Vogue Portugal'.

TAMBIÉN EN GRINDR

Pero el caso de Stone no es único. Al actor Zac Efron le pasó algo similar hace tres años, cuando decidió abrirse un perfil de Tinder. Pocas mujeres se creían que fuera él de verdad: "Evidentemente, la gente pensaba que mi perfil era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo".

A Brays Efe le pasó lo mismo en Grindr, la principal aplicación de encuentros entre homosexuales. "Me bloquearon Grindr por suplantación, poque la gente se pensaba que me estaba haciendo pasar por mí. O sea, gracias. ¿Quién soy? Mario Casas", ironizaba el actor canario de 31 años, protagonista de la serie Paquita Salas.

Ver esta publicación en Instagram Me acabo de despertar con 31 años. Una publicación compartida de Brays Efe (@braysefe) el 30 Sep, 2019 a las 11:16 PDT

Jorge Javier Vázquez también ha explicado lo difícil que es ligar en las redes cuando eres una persona tan popular como él. "En Grindr me preguntan si soy yo de verdad de verdad... Eso me parece un coñazo... O te preguntan qué haces aquí... Pues, chico, lo mismo que tú. Hay mucho mentiroso y mucho fake: Te mandan fotos, están pelando la pava, te ponen como una moto y luego desaparecen".

Ver esta publicación en Instagram Cheers 2020 🥂 #happynewyear Una publicación compartida de Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas) el 31 Dic, 2019 a las 2:43 PST

Nicolás Vallejo Nájera, Colate, también explicó que, tras su paso por 'Supervivientes' (Telecinco), había usado todas las aplicaciones a su alcance para ligar: Meetic, Tinder, AdoptaUnTío... Estoy en todas y me divierte muchísimo. No me da ninguna vergüenza reconocerlo. He conocido amigas y he tenido alguna relación temporal. Yo no salgo por la noche, no tengo tiempo y espero conocer algún día alguna mujer especial, se sinceraba, antes de reconocer de que el problema es que "no se creen" que fuera él y no le contestaban.

También Julian Contreras jr. ha tirado de aplicaciones. Buscaba a alguien con ganas de divertirse y disfrutar el momento, eso sí, sin intención de que se convirtiera en algo serio. Incluso participó en 'First Dates', el programa de citas presentado por Carlos Sobera. A día de hoy, que sepamos, sigue soltero.

En Estados Unidos, de Joe Jonas a Amy Schumer o el músico Moby han pasado por Raya. Y en The Inner Circle hay desde actores de 'Juego de Tronos' a futbolistas profesionales y ejecutivos de la BBC.