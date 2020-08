Fani anuncia la cancelación de su boda con Christofer

Una de las peores noticias que podía deparar la semana se confirmó hace unas horas, Fani Carbajo y Christofer han cancelado su boda prevista para el próximo viernes, 28 de agosto. "Al final no me caso", así lo anunciaba en riguroso directo la popular concursante de supervivientes en el programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' (Tele 5), el domingo.

Lo que al principio podía interpretarse como otra crisis sentimental en una de las parejas más mediáticas de la televisión, pronto fue aclarado por la propia Fani (34 años) para tranquilidad de sus incontables seguidores. "La situación cada vez está peor. No quiero que nadie se contagie por una boda. No iba a ser una boda bonita", explicaba apesadumbrada .

"Tenemos que respetar las distancias, a la una de la mañana en casa.... no podía bailar o hacerme fotos con los invitados". Aclaraba la concursante de 'La isla de las tentaciones' sobre la situación creada por la pandemia, aunque entre los tertulianos del programa se especulaba que el poco 'cache' de la exclusiva de la boda era el motivo real de la ineseperada cancelación.

SIN FECHA PREVISTA

"Estoy triste, de bajón, no es una noticia agradable, pero estoy más tranquila", le confesa Fani a Toñi durante su charla . Conscientes de la realidad, la pareja ha decidido posponer el enlace para una mejor ocasión y a pesar del disgusto y la frustración y no se han planteado una segunda fecha. "Primero va la salud de los demás", remachaba la exconcursante de la Casa fuerte, que ya tenía el traje y las alianzas a punto.

Como no podía ser de otra manera, Christofer, que no se estaba junto a Fani en el plató, también se sumó a la conversación por videollamada para mostrar todo su apoyo a su pareja en estos momentos tan complicados. "No iba a ser una boda bonita", aseguraba visiblemente contrariado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', famoso por su grito desesperado. "Me cago en el covid, la madre que lo parió!", remachaba el joven.

Frente a la adversidad, Fani y Christofer han demostrado que siguen más unidos que nunca, a pesar de algunos rumores mal intencionados de crisis de pareja, y confirmaron que están buscando "un bebé".