Felicity Huffman, condenada a 14 días por estafa universitaria

La actriz Felicity Huffman, célebre por su papel en la serie 'Mujeres desesperadas', ha sido condenada a 14 días de cárcel por participar en una estafa para facilitar mediante sobornos la admisión de estudiantes en prestigiosas universidades, tras haberse declarado culpable de los cargos.

Huffman, de 56 años, ya admitió el pasado 8 de abril haber pagado 15.000 dólares a una organización benéfica falsa con el objetivo de blanquear un soborno para alterar los resultados del examen de admisión a la universidad de su hija, y pidió disculpas por ello. En la estafa también participaron al menos una docena de padres, que hicieron lo mismo con sus hijos.

La Fiscalía había pedido una sentencia de un mes de prisión para la actriz, además de una multa de 20.000 dólares y un año de libertad vigilada.

El escándalo de los sobornos para entrar en mejores universidades saltó hace un año cuando se hizo público que varios padres ricos habían pagado para que sus hijos fueran aceptados no por sus méritos académicos en centros como Yale, Stanford, Georgetown, la University of Southern California, la University of Texas y Wake Forest.

En la operación también fueron acusados otros famosos como la actriz Lori Loughlin y varios financieros, ejecutivos y abogados.