Finneas: la sombra no tan secreta de Billie Eilish

Al menos de momento, hablar de Billie Eilish es hablar de Finneas, su hermano mayor, coautor y productor de su repertorio. Rara vez se les ve separados en eventos importantes. En los últimos Grammy, se llevaron a casa entre los dos un total de cinco premios, incluyendo los de mejor álbum o, para Finneas, productor del año, aunque nunca soñara con lograrlo: "He producido un disco este año", dijo a 'Billboard'. "Los superproductores hacen como seis álbumes".

Por supuesto, fueron juntos a la gala de los Oscar, en la que pusieron banda sonora al segmento 'In memoriam' con una versión de 'Yesterday' (The Beatles) llena de intimidad y vibrato vocal. Probablemente vuelvan a hacerlo el año que viene, esta vez para interpretar 'No time to die', el tema que han compuesto para la homónima película Bond. Tampoco es que la canción sea, digamos, 'Goldfinger' o 'Diamonds are forever', pero en los últimos años los temas de esta saga han tenido suerte en los Oscar: 'Skyfall', de Adele, y 'Writing's on the wall', de Sam Smith, se llevaron la estatuilla dorada.

AVENTURAS EN LA INTERPRETACIÓN

Esta asociación fraternal se inició seriamente hace cinco años, cuando Finneas cedió a su hermana 'Ocean eyes', una canción que había compuesto para su banda de instituto The Slightlys. Finneas se las arregló durante un tiempo para hacer pinitos en la música y la actuación, un poco como sus padres, la cantautora y actriz Maggie Baird y el músico y actor Patrick O'Connell. Su primera banda no era ninguna broma. Muchos hemos tenido grupos como adolescentes en el instituto, pero pocos hemos sido tan serios como Finneas, quien se presentaba a los ensayos con horarios diseñados para las siguientes semanas.

Por la parte de la interpretación, hizo lo que pudo, pero apenas pasó de los pequeños papeles. Empezó carrera como alumno de Cameron Diaz en 'Bad teacher'; actuó al lado de sus padres en el drama familiar 'Life inside out', haciendo un poco de sí mismo (adolescente que descubre su talento para la música), y fue Alistair en la sexta y última temporada de 'Glee', estrenada en el 2015. Ya antes de esto, sobre el 2011, sabía que la música era lo suyo.

UNA PARA ELLOS, UNA PARA MÍ

Tampoco se arrepintió de haber actuado: eso de adquirir perspectivas ajenas le ayudó, después, a componer para su hermana y para otros artistas. Le gusta ser invisible cuando crea para otros; fundirse en la personalidad ajena. Se habla mucho de sus temas con Billie, pero Finneas ha compuesto, además, canciones de Camila Cabello ('Used to this'), Halsey ('I hate everybody') o las ascendentes Ashe y Sabrina Claudio.

Hablamos de un trabajólico importante, un tipo poco interesado en las fiestas y muy por la labor de prosperar en la industria musical. Compone sin parar, tanto para otros como para un creciente repertorio a su nombre. Si le sale algo más personal de la cuenta, se lo queda para sí mismo: ahí quedan 'Break my heart again', con una letra basada en una conversación por mensajes de texto con una exnovia, o 'Claudia', que compuso para su novia actual, la influencer Claudia Sulewski, la noche después de conocerla.

Curiosamente, el sonido Finneas no se parece nada o casi nada al sonido Billie Eilish. Cuando trabaja para su hermana, arriesga más, busca aristas, quizá por sugerencia de Billie. En solitario, nuestro hombre tiende a las baladas higiénicas, a las melodías plañideras de los más taciturnos Coldplay o OneRepublic. Su sueño es, al parecer, abrirse camino en la música de cine y tablas. Una canción de Bond tampoco es mal primer paso.