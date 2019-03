Un franciscano de Kenia, mejor maestro del mundo

Un franciscano de Kenia ha sido reconocido por su dedicación como el mejor maestro del mundo, un reconocimiento dotado con un millón de dólares que le ha sido otorgado este domingo en Dubái. El profesor de Matemáticas y Física Peter Tabichi fue uno de los 10 finalistas de varias nacionalidades, seleccionado para este quinto concurso internacional anual, el Global Teacher Prize, destinado a mejorar la profesión docente y considerado el 'Nobel' de los profesores.

