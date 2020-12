Francisco Rivera sufre chantaje en las redes sociales

Francisco Rivera ha sorprendido a propios y extraños confesando, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, que había sufrido un chantaje a través de sus redes sociales. El exdiestro explicaba, muy afectado, que "antes de que esto se desmadre hablo yo porque quiero decir que estoy siendo víctima de una manipulación brutal". Y es que, como ha desvelado el hijo de Paquirri, alguien está intentando hacerle la vida imposible manipulando conversaciones y haciéndole un chantaje al que no ha cedido y que ya ha denunciado a la policía.

"Es una pena, hay que legislar las redes sociales. La gente no puede estar inmune en las redes sociales y hacer o decir lo que quiera. Es un atropello y estás ante una indefensión brutal. Esto es una persona que ha manipulado, mis conocimientos tecnológicos son muy limitados, y ha manipulado en el momento que no se ha querido seguir su juego. Se va a denunciar y a ver dónde llega esto, pero la verdad que es un atropello y es una barbaridad. Y sobre todo mandárselo a gente para hacer daño, a mi hija, es terrible. No sé mucho más", ha declarado el colaborador de Espejo público visiblemente enojado.

Francisco ha confesado que desconoce los motivos del chantaje, pero no ha dudado en afirmar que el responsable solo pretende dañara su imagen. "Solo quiere hacer daño me imagino, es el único fin que le encuentro. Y es una pena que por unas cosas u otras siempre tenga que estar en la boca de todo el mundo, es tremendo".

Rivera no ha querido confirmar si la usurpación tiene algo que ver con la batalla judicial que ha emprendido contra Isabel Pantoja por las pertenencias que su padre les dejó en herencia a él y a su hermano Cayetano, y que la tonadillera retiene desde hace más de 30 años.

"Es tremendo de verdad. Todo esto nos afecta muchísimo en casa, porque todas estas cosas, estar todo el día en la tele, que estén todo el día hablando de ti, opinando sobre ti, sobre lo que has dicho, sobre lo que no has dicho, sobre lo que dicen que has dicho... Es complicado", ha dicho el extorero que espera poder solucionar pronto este nuevo problema.