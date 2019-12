'Fuck Harvey': el mensaje de Emily Ratajkowski para Weinstein

Emily Ratajkowski acudió este miércoles al estreno de la nueva película protagonizada por Adam Sandler, 'Uncut Gems', con un mensajito para el productor Harvey Weinstein: "Fuck Harvey". Durante el 'photocall' de la 'premier' de la comedia poliaca que ha producido su marido, Sebastian Bear-McClard, la modelo británica, de 28 años, alzó estratégicamente sus brazos como si fuera a recogerse la melena en un recogido para que los fotógrafos captaran la inscripción que se había pintado en su brazo izquierdo, dedicada al famoso depredador de Hollywood, del que se acababa de conocer -vía 'The New York Times'- que había llegado a un principio de acuerdo para silenciar a una treintena de sus víctimas a cambio de pagarles 25 millones de dólares (22 millones de euros). De esta manera el magnate no tendrá que admitir culpabilidad. Además, no pagará de su propio bolsillo el dinero, sino que serán las aseguradoras de su estudio, Miramax, que entró en bancarrota cuando saltó el escándalo de sus abusos sexuales, las que correrán con el pago.

So this is what justice looks like in America? #burninhellharvey pic.twitter.com/Ow0IDOUNgh — Emily Ratajkowski (@emrata) December 11, 2019

Horas antes del estreno en los cines ArcLight de Hollywood, la modelo descargó su ira en Twitter. "Hoy Harvey Weinstein y su antiguo estudio hicieron un trato de 25 millones de dólares con sus víctimas". "¿Esta es la justicia de América?", se pregunta la 'top'. A Weinstein, que el próximo 6 de enero ha de sentarse en el banquillo en Nueva York para afrontar el caso penal en el que está imputado por una violación y otra agresión sexual, le desea que "arda en el infierno".