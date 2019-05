George Clooney no será el padrino del bebé de Meghan y Enrique

Entre los nombres que han sonado como padrino del bebé de los duques de Sussex, el más repetido estas semanas ha sido el de George Clooney. Es conocida la buena amistad que exiten entre Meghan Markle y Enrique de Inglaterra con el matrimonio Clooney. Amal y George Clooney estuvieron en su boda y ejercieron de anfitriones de la pareja durante unos días el pasado verano en el lago de Como, en Italia.

Esta semana, en Hollywood, en el estreno de su nueva serie 'Trampa 22', el intérprete ha respondido a la eterna duda sobre si será el padrino de Archie. "A todo el mundo le gustan los rumores, pero no es verdad. Sería además muy mala idea porque no se me daría nada bien. Tengo gemelos y apenas puedo con ellos". El pasado febrero, Clooney ya advirtió: "Soy padre de dos gemelos, ya limpio suficiente mierda. Literalmente, digo mierda".

El actor se manifestó también recientemente sobre la relación de los medios con la duquesa de Sussex. "Quiero decir algo. Acabo de ver un reportaje sobre ella y, la verdad, la están persiguiendo y criticando como hicieron con la princesa Diana y eso no me parece bien", aseguró.