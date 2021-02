Gillian Anderson y Peter Morgan retoman su romance

Fue hace apenas dos meses cuando Gillian Anderson y Peter Morgan anunciaron su ruptura sentimental, tras cuatro años de relación. A la noticia se añadía la circunstancia, más o menos casual, más o menos curiosa, que en aquel momento la actriz y el guionista compartían, además de proyecto personal, proyecto profesional en la serie 'The Crown', donde la actriz interpretaba a la 'premier' Margaret Tatcher y el guionista era, y es, el creador absoluto de la ficción.

Una dualidad que levantó más de una controversia y sospecha sobre la idoneidad para el papel de la artista estadounidense y la calidad de su trabajo en la popular y exitosa serie sobre la familia real británica.

Ruptura y nuevo amor

Pero ya se sabe que donde hubo fuego quedan brasas y según ha publicado el diario británico 'Daily Mail', la actriz de 52 años y el creador de 57 años han retomado su relación sentimental. Tanto y tan bien que Morgan no ha dudado en acompañar a Gillian a Praga, donde la actriz rodará durante dos meses el filme 'White Bird: A Wonder Story'.

El renovado idilio lo ha destapado una íntima amiga de Jemima Goldsmith, a su vez íntima amiga de la fallecida Lady Di y conocida de Morgan, y con quien el guionista inició una relación a los pocos días de su ruptura con Gillian. Un poco como el guion de una comedia de enredo pero totalmente verídico.

"Peter persiguió a Jemima y no al revés", ha aclarado la amiga saliendo al paso de unas primeras informaciones que especulaban en que Goldsmith habría propiciado y buscado el romance. "La convenció de que estarían muy bien juntos, pero ahora ha vuelto con Gillian. Esto pasó la semana pasado y Jemima está muy afectada por lo sucedido", ha detallado la tabloide inglés.

"Los amigos están sorprendidos y horrorizados por su comportamiento", ha añadido. "Da la impresión de ser una persona bastante inestable. Él había dicho que iba en firme con Jemima, por lo que ella estaba totalmente comprometida e ilusionada con la relación", ha desvelado finalmente.

Una relación peculiar

El romance entre Gillian y Peter siempre ha estado bajo el foco de la sospecha y la polémica en Reino Unido, especialmente por su decisión de vivir en casas separadas. Pero para la actriz esta circunstancia siempre fue una de las claves del éxito de la pareja: "Si viviéramos juntos sería nuestro final. Nuestra relación funciona perfecta así y es muy especial cuando nos reunimos. Además, cuando estoy con mis hijos puedo estar completamente para ellos. Es emocionante", decía la actriz de 'Expediente X' y 'Sex Education' sobre sus tres hijos, nacidos de relaciones anteriores.

"Elegimos cuándo estar juntos. No hay nada que nos limite y condicione, nada que haga surgir ese temor de 'Oh Dios, no puedo irme porque ¿qué pasará con la casa si nos separamos?'", explicaba la estrella británica.