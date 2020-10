Gloria Camila se defiende de las críticas por su debut como actriz

El debut como actriz de Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, sigue levantando ampollas. Después de que varias intérpretes la criticaran en 'Sálvame' por haber fichado por una serie de TVE-1 sin haberse preparado para ello, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha defendido en las redes sociales.

"Me paso por aquí porque lo que se lleva muchos días diciendo ya se puede confirmar. Se me ha dado la oportunidad, obviamente pasando 'castings', que no quiero que nadie se lo tome a malas, se me ha dado la oportunidad de hacer una serie con TVE que es una cadena que me parece maravillosa, con una serie que me parece increíble la trama y la historia", comenta en su perfil de Instagram, en una clara alusión a los que la cuestionaban en su nueva faceta profesional como actriz de la serie 'Dos vidas', que llegará a TVE-1 en los próximos meses.

"Estoy súper contenta, tengo muchísimas ganas. Estoy aprendiendo muchísimo, tengo unos compañeros maravillosos, y espero que os guste. Dar las gracias a todos los que confían y creen en mí. Voy a dar un cien por cien y a la vez voy a estudiar un máster", añade, intentando acallar a los que la consideran una intrusa en el mundo de la interpretación.

"UNA FALTA DE RESPETO"

En los últimos días, la exnovia de Kiko Jiménez ha sido el centro de atención en programas como 'Sálvame', donde varias actrices han mostrado su disconformidad con su fichaje por TVE, a pesar de que no está preparada para rodar una serie. Teté Delgado consideró lo "una falta de respeto", unas críticas a las que también se sumaron Marisol Ayuso y Mar Regueras.

Producida por Mascaret Films en colaboración con Bambú Producciones, 'Dos vidas' es una ficción ambientada en la España actual y en la colonia de Guinea Española de mediados del siglo pasado, donde viven, en tiempos muy diferentes, nieta y abuela. Se trata de la historia de dos vidas que se conectan en momentos inesperados, de maneras insospechadas y en épocas distintas.

LA SUSTITUTA DE 'MERCADO CENTRAL'

El reparto de la serie, que se ofrecerá en las sobremesas en sustitución de 'Mercado Central', está encabezado por Laura Ledesma y Amparo Piñero. Junto a ellas, aparte de Gloria Camila, estarán Cristina de Inza, Sebastián Haro, Oliver Ruano, Aída de la Cruz, Miguel Brocca, Iván Mendes, Kenai White, Chema Adeva e Iago García, entre otros. Su rodajae acaba de comenzar en el Parque Rural de Anaga en Tenerife y exteriores de Madrid y localidades próximas a la capital .

Graduada en Diseño de Moda, 'Dos vidas' no será el primer trabajo de Gloria Camila en televisión, aunque sí como actriz. Antes ya ejerció como colaboradora en programas como el 'Volverte a ver' de Carlos Sobera en Tele 5, donde viajaba por toda España entregando cartas a los invitados.