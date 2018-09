Guerra entre Amaia Montero y Malú

Guerra abierta entre Amaia Montero y Malú. A la cantante vasca no le han sentado nada bien unas declaraciones de la que fuera 'coach' de 'La voz', a la que acusa de haberla llamado gorda, y ha arremetido contra ella en Twitter: "A la Victoria Secret de Malú. Ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú", ha escrito con sarcasmo.

El lío (o malentendido) se ha montado a raíz de una entrevista concedida por Malú a 'El Español' con motivo de su nuevo disco, 'Nacidos para creer'. Durante la charla, salió el tema de las presiones estéticas que sufren las mujeres que se suben a un escenario.

LAS PRESIONES ESTÉTICAS



"¿Por qué se las cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa?" "Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal", comenta la periodista.

En su respuesta, Malú habla de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh después de que haya sacado el tema la periodista. "Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial. ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita", afirmaba, algo que, sin embargo, no ha sentado nada bien a Montero.

"A la Victoria Secret de Malú. Ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú", ha tuiteado con ironía.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Una seguidora ha salido en defensa de Malú reprochándole a Montero que esté buscando protagonismo: "Enhorabuena, ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees esta polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola".

Montero no ha dudado en responderle con varios mensajes. "Ni protagonismo ni hostias. Me ha llamado gorda y punto"; "Que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros... ¿y?"

Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

La que hasta el momento no se ha pronunciado ha sido Malú, una de las protagonistas de la polémica.