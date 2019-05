Haakon de Noruega plantea la renuncia de su hermana

Marta Luisa de Noruega no está dispuesta a renunciar a su papel dentro de la monarquía noruega ni a su amor por un chamán. Así que su hermano, Haakon de Noruega, el príncipe heredero del país, ha sido el primer miembro de la familia real en pronunciarse sobre la relación que la princesa Marta Luisa mantiene con el norteamericano Shaman Durek. Ha sido para la NRK, la corporación de radiodifusión pública de Noruega, durante la inauguración de una exposición. "Estamos al tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que queremos es hablar con mi hermana, principalmente sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que está desarrollando en la actualidad", aseguró hijo del rey Harald.

Tras las críticas que su relación con el chamán han despertado y la petición de que renuncie a sus derechos, Marta Luisa de Noruega descartó que vaya a renunciar a su título de princesa. "No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre", aseguró en una entrevista en el programa 'Buenos días, Noruega', en la que estuvo acompañada por su novio, en su primera comparecencia conjunta ante los medios. "He pasado por esto muchas veces antes. No es peor ahora, quizás más intenso, porque ha sido en pocos días", dijo Marta Luisa..

La primogénita de los reyes Harald y Sonia se defendió también de quienes insinúan que se aprovecha de su condición de princesa para promocionar la gira de conferencias que va a ofrecer en varias ciudades noruegas con su novio y recordó que no recibe asignación del Estado. "Soy una princesa y he nacido en esta familia. He elegido este estilo de vida y es mi forma de ganar dinero. Otros que hacen cosas similares también ganan dinero por ello", afirmó.

Marta Luisa no quiso revelar qué opinan sus padres de la relación con Verret, al que presentó en palacio. "Son encantadores, increíbles. Fue la experiencia más bonita de mi vida", aseguró por su parte Verret.