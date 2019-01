La hermanastra de Meghan vuelve al ataque

Samantha Markle, la polémica hermanastra de Meghan, amenaza con causar más quebraderos de cabeza a la familia real británica. Tras permanecer con la boca callada durante meses, ha anunciado en su perfil de Twitter que la próxima primavera publicará un libro sobre la duquesa de Sussex.

La polémica está servida. Y es que desde el día en que se anunció el compromiso de la actriz de Suits con el príncipe Enrique, en noviembre del 2018, esta estadounidense de 54 años se ha mostrado dispuesta a airear todos los trapos sucios de los Markle, así como detalles de los enfrentamientos de la joven duquesa con su familia, especialmente con su padre, Thomas.

DOBLE VOLUMEN

"No me he podido resistir a contarlo!", ha asegurado en su cuenta de Twitter, donde ha ido dando adelantos. "En realidad van a salir dos libros! A la sombra de la duquesa, I y II", ha tuiteado, junto a las etiquetas "abril" y "junio", dejando entrever el título del doble volumen y las fechas probables de las publicaciones.

En un principio, Samantha Markle, que sufre de esclerosis múltiple, anunció que el libro se titularía El diario de la hermana pesada de una princesa y, poco después, Cuento de dos hermanas, sin embargo parece haber descartado estas ideas. Lo que sí es seguro es que la aparición de la obra coincidirá con el nacimiento del primogénito de los duques de Sussex, que está previsto que llegue al mundo a finales de abril.

Según ha detallado la propia autora, el libro incluirá fotos de ambas hermanas. "Os van a encantar nuestras fotos. Van a refutar todos esos rumores de que no hemos vivido juntas", ha afirmado, saliendo así al paso de quienes niegan que criase a Meghan hasta que cumplió los 12 años, algo que ella sigue defendiendo a capa y espada. "Estoy promocionando mi libro y nadie tiene derecho a detenerme. Apartaos!", ha añadido.

También ha salido al paso de las informaciones aparecidas en los medios británicos sobre si está o no en una lista de personas en el punto de mira de la policía por su obsesión con la familia real británica: "No estoy en ninguna lista de personas vigiladas, pero si queréis vigilar algo, vigilad la salida de mi libro".

RELACIÓN INEXISTENTE

En varias ocasiones, Samantha Markle ha declarado que mantiene una relación tensa con su hermanastra (para Meghan es prácticamente nula). Primero la criticó duramente, pero meses después se echó atrás y comentó cosas como estas: "No creo que puedas ser solamente hermanastra de alguien, o eres hermana o no lo eres. En mi corazón y en la vida real, ella es mi hermana y es absolutamente adorable".

Ahora ha vuelto al ataque, quizá porque no olvida que no fue invitada a la boda real en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el pasado 19 de mayo. Y como es de esperar, también será persona non grata en el bautizo del primer hijo de los duques de Sussex.