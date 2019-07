'Highway to Hell' de AC/DC cumple 40 años

El icónico álbum "Highway to Hell", que catapultó al estrellato mundial al grupo australiano AC/DC y convirtió en un clásico la canción que le da título -e interpreta Bon Scott-, ha alcanzado los 40 años después de su publicación, como una de las piezas míticas de la banda y de la historia del rock.

El grupo australiano publicó el 27 de julio de 1979 el disco que le abrió las puertas del mercado de Estados Unidos y catapultó su fama, hito de una trayectoria triunfal que le ha llevado a vender más de 200 millones de álbumes. A diferencia de sus anteriores discos, "Highway to Hell" no contó con el trabajo de Harry Vanda y George Young como productores habituales. La clave para el sonido y el éxito de este disco la tuvo Robert John 'Mutt' Lange, quien hizo vivir sesiones maratónicas de trabajo al grupo de rock.

El título del disco sigue siendo, cuatro décadas después, una incógnita y motivo de debate entre los fans. Mientras que algunas versiones apuntan a las extenuantes giras y los kilómetros recorridos por la banda en interminables carreteras para viajar de un lado a otro, otras afirman que la 'autopista al infierno en realidad existió: se trata del recorrido que hacía Bon Scott de su casa hasta el pub The Raffles, conocido por las continuas visitas del cantante.

Cuarenta años después, la discográfica Sony ha publicado imágenes inéditas de esa época, en conmemoración del aniversario de la grabación.

UN VIAJE EN EL TIEMPO

Tras la formación del grupo en Sidney, donde publicaron los discos "TNT" (1975) y "High Voltage" (1975), la banda de los guitarristas Angus y Malcolm Young y el vocalista Bon Scott se trasladó en 1976 a Londres, donde al año siguiente publicó "Let There be Rock" (1977).

Dos años más tarde llegó 'Highway to Hell', grabado en Londres y que supuso el último trabajo de Scott, que falleció debido a una intoxicación etílica -fue sustituido por Brian Johnson-, y al que la banda dedicó su posterior trabajo, el álbum "Black in Black".

De los músicos de AC/DC que grabaron "Highway to Hell" únicamente permanece en activo Angus Young, ya que su hermano Malcolm, cofundador y "fuerza motora" del grupo, falleció en el 2017 a los 64 años, tras sufrir un largo proceso de demencia.

El grupo de rock ha querido homenajear el aniversario del disco que les lanzó al Paseo de la Fama a través de su cuenta de Twitter, y han recordado a sus fans que pueden oír sus grandes éxitos en su cuenta de Spotify.

Happy 40th Anniversary, Highway To Hell! Listen to this album and more of your AC/DC favorites now on @Spotify https://t.co/oW1Hh4Nb5W pic.twitter.com/6S6Hi6TfJ9