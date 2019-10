El hijo 'drag queen' del nuevo presidente de Argentina

Alberto Fernández se ha impuesto a Mauricio Macri en las elecciones argentinas y con él regresa el peronismo. A su lado, celebrando la victoria, además de Cristina Fernández de Kirchner, estaba la futura primera dama, la periodista y actriz Fabiola Yánez, de 38 años, con quien Alberto Fernández, de 61 años, vive en un apartamento en River View, un complejo en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y también su hijo, Estanislao, de 24 años, fruto de la relación de Fernández con Marcela Luchetti, de quien se separó en el 2005. Un joven que es 'drag queen' profesional y que arrasa con sus 'performances' en las redes sociales, donde tiene más de 100.000 seguidores.

MI VIEJA SE OLVIDO EL CELU PERO YA ESTAMOS EN CAMINO AL BUNKER HABRA LLEGADO EL CATERING? #prioridades #dyhzyInvestiga pic.twitter.com/u8p5hC66Q7 — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) October 27, 2019

Estudiante de Ilustración, Estanislao fue premiado en su Universidad por un trabajo titulado 'El poder del maquillaje'. Su nombre artístico es Dhzy y el hecho de que su padre se presentara a las elecciones es algo que le costó digerir, al menos al principio: "Cuando mi padre me lo contó fue un balde de agua fría. Me puse a llorar porque no pensaba que él iba a querer se presidente y tampoco que se lo iban a proponer por la figura controvertida que es mi papá dentro del peronismo. No estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue 'acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'. Si ya me venían diciendo cosas por hacer 'drag' en eventos o incluso por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor. Gracias a Fabiola la novia de su padre lo empecé a ver como una oportunidad para que todas estas problemáticas se vuelvan visibles", ha explicado en 'Página 12'.

Como buen seguidor del anime japonés, el joven suele asistir a fiestas y eventos en la noche porteña disfrazado de algún personaje como buen 'cosplayer' que es. Ahora tendrá que vencer el pánico escénico, como ha confesado también en YouTube. "Nunca voy a estar preparado, pero es lo que me toca. Hay gente a la que le tocan padres sobreprotectores y a otros nos tocan padres políticos. Me quita la posibilidad de crecer por mis propios méritos", asegura. "Ni en pedo me iría a vivir a Olivos", refiriéndose a la residencia oficial.

"PARÁSITO Y MARICÓN"

El joven, muy activo en Twitter, ha ido mandando mensajes de ánimo a su "viejo" durante toda la campaña, pero también ha denunciado que recibe mensajes continuos en los que le llaman "parásito" y "maricón". "Esto en 'twitch' para los que creen que yo la paso mega. No me digan que a la gilada ni cabida y esas cosas porque todo bien pero mensajes así me llegan TODOS LOS DÍAS. Si tienen complejos vayan al psicólogo". En uno de esos mensajes también se leía: "A tu viejo lo vamos a matar por delincuente". A lo que él responde: "Quieren un país mejor y lo buscan con violencia y creyendo que hay que matar gente para hacerlo. Son intentos de Hitler fallados porque ustedes se esconden en el anonimato, porque ni para eso tienen las pelotas".