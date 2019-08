Hugh Jackman manda un saludo multitudinario a Olivia Newton-John, que vuelve a padecer cáncer

Olivia Newton-John se enfrenta de nuevo al cáncer y es la tercera vez. La enfermedad ha llegado a la fase cuatro en la que la metástasis se ha propagado a otras partes del cuerpo. La actriz explicó en el programa de televisión australiano '60 minutes' que no sabe cuánto le queda de vida, lo que llevó a su amigo y compañero de profesión Hugh Jackman a enviarle un bonito homenaje en forma de vídeo.

Subido a un escenario teatral lleno de espectadores, el actor grabó un mensaje cariñoso en el que explica que la declaraciones de Olivia le hicieron llorar y que la considera una madre, embajadora y artista excepcional y animó al público a corear con él "Te queremos, Olivia!". Tras publicarlo en sus redes sociales, la actriz ha contestado en las redes. "Oh, Hugh, eres tan dulce y detallista, me has hecho llorar!".