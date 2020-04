Idris Elba, embajador de buena voluntad de la ONU contra el coronavirus

El popular actor británico Idris Elba y su esposa, Sabrina, han hecho público su apoyo al fondo de la ONU Fida, que ha lanzado un programa financiero para ayudar a la población rural de los países pobres a afrontar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, según ha anunciado Fida, la agencia especializada en el respaldo a los agricultores de los estados pobres de las Naciones Unidas.



"Mientras la epidemia continúe a nivel local, amenazará a toda la población mundial. Fida debe recibir más apoyo en su acción indispensable para el funcionamiento de los sistemas alimentarios en las zonas rurales", ha declarado Elba en un comunicado publicado por el organismo de la ONU.

El actor, involucrado ya con la ONU en la lucha contra la epidemia del ébola, viajó el pasado mes de diciembre a Sierra Leona con su esposa Sabrina Dhowre Elba, actriz y modelo, y también embajadora de buena voluntad de Fida, para visitar diferentes proyectos locales de desarrollo agrícola, como los bancos de agricultores, promovidos por esta agencia de Naciones Unidas durante la epidemia de ébola.

Positivo por Covid-19

Nacido y criado en Reino Unido, el actor de Luther y Beasts of No Nation, tiene una especial vinculación con Sierra Leona, ya que su padre es originario del país africano y tiene la nacionalidad sierraleonesa desde finales del 2019.

El pasado mes de marzo, Elba anunció en las redes sociales que tanto el como su esposa habían dado positivo por coronavirus y que iniciaban un periodo de cuarentena “Esta mañana di positivo en la prueba del Covid-19. Me siento bien, no he tenido síntomas, pero he estado aislado desde que supe de mi posible contagio. Permanezcan en casa y sean pragmáticos”, publicó. Pasado elobligado periodo de cuarentena, la pareja ha vuelto a sus actividades más sociales y benéficas con su apoyo al Fida.

El nuevo fondo creado por Fida, con un importe inicial de 40 millones de dólares, intenta evitar que a la crisis sanitaria se añada una alimentaria. "Debemos actuar ahora para evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria", ha declarado a la agencia AFP el presidente de Fida, Gilbert F. Houngbo. El programa quiere evitar la ruptura de la cadena de suministro debido a las restricciones de circulación impuestas por la epidemia en diversos países del continente africano.