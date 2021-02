Indemnización para el príncipe Harry

La eterna guerra de los duques de Sussex con la prensa británica ha librado una nueva batalla en la que, en esta ocasión, el príncipe Enrique se ha alzado victorioso.

El lance se remonta al mes de octubre pasado cuando 'Mail on Sunday' acusó al hijo de Carlos de Inglaterra de “despreciar al Ejército tras abandonar sus responsabilidades como miembro de la familia real”. Recordemos que a principios del 2020 Enrique y Meghan decidieron dejar de ser miembros activos de la familia real británica. Tras un cierto desconcierto, finalmente Isabel II decidió que la pareja dejara de utilizar los títulos de alteza real, percibir fondos públicos y apartarse de actos reales, incluyendo los militares.

Sentencia favorable

Tras la publicación de la noticia, Enrique demandó a Associated Newspapers, el grupo editorial del 'Mail On Sunday' y su web 'MailOnline', por difamación en relación a dos artículos "casi idénticos" publicados en octubre en los que se afirmaba que duque "no había estado en contacto" con los militares desde el mes de marzo. El tabloide británico también afirmó que Enrique -que sirvió durante 10 años en el regimiento Blues and Royals con misiones en Afganistán- no había respondido a una carta dirigida a él personalmente por un antiguo jefe militar y citaban a un oficial superior retirado que pedía a Enrique que "se tomara el trabajo en serio".

Los dos artículos, publicados el 25 de octubre, afirmaban que "oficiales superiores indignados" estaban considerando sustituir a Enrique como capitán general de los Royal Marines porque "no había estado en contacto por teléfono, carta o correo electrónico desde su última aparición como marine honorario".

Tras la publicación, Enrique emprendió acciones judiciales que el pasado lunes quedaron sentenciadas por el Tribunal Supremo de Londres condenando al grupo editorial a pagar una indemnización por daños y perjuicios, cuyo coste se desconoce, y en la que se reconoce que las afirmaciones hechas por publicación eran falsas.

Y mientras la abogada de Enrique anunciaba que la indemnización se destinará a la Fundación de los Juegos Invictus que el nieto de la reina Isabel II, de 36 años, creó para ayudar a veteranos discapacitados, el 'Mail On Sunday' publicaba una disculpa, reconociendo que el duque había estado en contacto con los Royal Marines.

Cambio de nombre

Pero parece que en la casa californiana de los Sussex siempre hay una de cal y otra de arena y mientas el tribunal londinense sentenciaba contra el 'Mai'l, otro tabloide no menos beligerante , 'The Sun', hacía público la partida de nacimiento de Archie, el hijo de los duques, y el curioso baile de nombres en la casilla de la madre.

Y es que el 6 de julio de 2019, dos meses después del nacimiento del bebé, se modifico el nombre de la madre en el documento oficial. Si en un principio el nombre de la madre se especificó como 'Rachel Meghan, Su Alteza Real la Duquesa de Sussex', tras la modificación, pasó a ser nombrada simplemente como 'Su Alteza Real la Duquesa de Sussex'. Una pequeña modificación nominal, que ha abierto un encendido debate, y más de una especulación, en el Reino Unido sobre los motivos de la rectificación, y a los que han tenido que salir al paso los propios duques con un comunicado oficial.

"El cambio de nombre en los documentos de 2019 fue dictado por Palacio y no fue solicitado por Meghan, ni por el duque de Sussex", asegura la nota de la oficina de prensa de Enrique y Meghan. "Solo pensar que ella (Meghan Markle) quería que su nombre desapareciese de los documentos es ofensivo", añade el comunicado que han reproducido varios medios ingleses.

Entre las especulaciones, las ganas de los duques de Sussex de diferenciarse de los duques de Cambridge, que sí utilizaron la forma de incluir el nombre de Kate en las partidas de nacimiento de sus hijos, o si lo prefieren, el deseo del príncipe Enrique emular a su madre, Lady Di, que en en los documentos de nacimiento Guillermo y el propio Enrique, aparece como "Su Alteza Real Príncesa de Gales".