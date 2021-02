Inglaterra reza por la última batalla del capitán Tom Moore

El capitán Tom Moore, el centenario veterano de la Segunda Guerra Mundial que logró recaudar el equivalente a 37 millones de euros para la sanidad pública británica en plena pandemia, permanece hospitalizado desde el domingo contagiado de coronavirus. El héroe que ha enternecido el corazón de los británicos con su 'gesta', venía sufriendo en las últimas semanas de neumonía y dio positivo de covid-19 la pasada semana, según ha informado su hija Hannah. Los problemas respiratorios han obligado a internar al enfermo en el Hospital de Bedford, si bien su estado no había requerido a mediodía de los lunes cuidados intensivos. Precisamente fue esa neumonía la que impidió que pudiera ponérsele la vacuna a tiempo.

El 'Capitán Tom', como se le conoce cariñosamente los ciudadanos, logró el aplauso y admiración de todos, cuando tratando de recuperarse de una rotura de cadera se comprometió a dar pasito a pasito, con la ayuda de un andador, 100 vueltas a su jardín antes de cumplir 100 años, algo que ocurrió el 30 de abril del 2020. Un circuito de 25 metros y como recompensa al esfuerzo, el objetivo de recaudar una pequeña cantidad, 1.000 euros, para asociaciones vinculadas con la sanidad pública, que peleaban en primera línea del frente de batalla contra el coronavirus.

El capitán Moore y su hija. /EFE

De pequeña estatura, luchando con un cáncer de piel desde hace años, frágil, pero con una mirada picara y chispeante, lo que empezó como una historia entre familiares y amigos se convirtió en un fenómeno nacional gracias a las redes sociales. Tom Moore se coló en los hogares de los británicos. Las televisiones ofrecían cada día su paseo, comenzó a conceder entrevistas, se transformó en una celebridad y un millón y medio de admiradores contribuyó a la causa con sus donativos. Cuando completo la hazaña? llegaron los honores.

Un día en el que brillaba el sol, la reina en persona, en una ceremonia excepcional en el jardín del castillo de Windsor, le invistió con el título de Knight Bachelor. Fue nombrado coronel honorario. BBC Sport le designó Personalidad del Año, con el premio Helen Rollason, que recompensa el esfuerzo y triunfo sobre la adversidad. Boris Johnson le calificó de tesoro nacional. El día de su aniversario recibió 125.000 tarjetas de felicitación. En diciembre, la edad no le impidió marcharse de vacaciones a Barbados con su familia, en un vuelo regalo de British Airways.

Tom Moore iba para ingeniero civil cuando la guerra le obligó a alistarse y a viajar con el ejército a la India y la antigua Birmania. Terminado el conflicto armado, ya en Inglaterra, se convirtió en director ejecutivo de una empresa de hormigón, tarea que le dejaba tiempo libre para una de sus grandes aficiones, correr en moto. Llegó a tener una colección de una veintena de motocicletas. Viudo, durante 40 años estuvo casado con Pamela, su esposa, con quien tuvo dos hijos. Un par de compañías británicas de cine han adquirido los derechos para hacer una película sobre su vida. El interesado ha sugerido a dos de los grandes, Michael Caine o Anthony Hopkins para encarnarle en la pantalla.

