Irene Montero, sobre la supuesta infidelidad de Pablo Iglesias: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida"

Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno y miembro del Consejo Ciudadano Estatal del partido Podemos, ha concedido una entrevista a la revista'Vanity Fair' en la que habla entre otras cosas, de feminismo, de su vida privada, de su pareja Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda, y de los rumores de una supuesta infidelidad.

"Una de las formas de deslegitimar a una mujer es juzgarla a través de sus parejas, sus amigos, sus compañeros de militancia o partido. Lo combato, porque es machismo puro", dijo Montero a la periodista Joana Bonet.

En cuanto a Pablo Iglesias, su pareja desde hace cuatro años y padre de sus tres hijos, la madrileña, de 32 años, explicó que "a Pablo es fácil juzgarlo. No solo ha mostrado autoridad como secretario general, sino que ha sido el primer político que ha cogido tres meses un permiso de paternidad para cuidar a dos hijos prematuros mientras su compañera cumplía con sus tareas laborales... Si Pablo no fuera una persona extremadamente sensible, hubiese sido muy difícil transitar en nuestras condiciones los acontecimientos que hemos vivido. No es que me haya apoyado, es que lo hemos sufrido, reído y vivido todo juntos".

Montero abordó también el rumor de una supuesta infidelidad de su pareja, Pablo Iglesias, con una asesora: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho, como les ocurre a nuestros escoltas y a la gente que trabaja con nosotros", afirmó a la citada publicación.

"Pudorosa y conservadora"

Además, durante la entrevista, la ministra de Igualdad también desveló cómo están afectando los escraches en Galapagar a su relación con el vicepresidente Iglesias: "Hay momentos difíciles y la pareja no es indiferente a las situaciones de tensión, pero también puede fortalecer el proyecto común".

A la pregunta de si "¿ha tenido relaciones con mujeres?" su repuesta deja abierta varias interpretaciones: "He probado diferentes cosas, claro... En la adolescencia, en mi juventud... Pero siempre me he sentido heterosexual". Al mismo tiempo se confesó "pudorosa" y "conservadora" en lo que se referiría en tener una pareja abierta.