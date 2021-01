Isabel Pantoja en el punto de mira de la Agencia Tributaria

Isabel Pantoja sigue en el centro del huracán. Y una cosa es estar en el centro del huracán mediático, del que una mujer bregada en mil batallas televisivas como ella sabe y puede sacar provecho, y otra muy distinta ser el objeto de deseo de la Agencia Tributaria. Y es que Hacienda ha decidió revisar las últimas declaraciones, de la tonadillera, se especula que serán los últimos 10 años, a raíz de las últimas declaraciones de Kiko Rivera en las que afirmaba desconocer el destino de grandes sumas de dinero. Lo cierto es que de momento Hacienda le reclama a Pantoja 248.319,74 euros "por una deuda no ingresada en periodo voluntario".

El dinero de Paquirri

Con Hacienda en el horizonte, ha vuelto a tomar fuerza la vieja leyenda del dinero que el fallecido Paquirri tenía en el extranjero, cosa que la familia Rivera-Pantoja siempre ha negado públicamente, pero que el documental 'Cantora: la herencia envenenada' y el reciente testimonio de Teresa Rivera parecen desmentir.

Lo cierto es que el torero tenía una lujosa mansión en Miami, a nombre del directivo del Banco Unión Salvador Salvatierra, así como una importante suma de dinero en diversas cuentas en bancos americanos. En 1986, Isabel Pantoja viaja a Venezuela en compañía del abogado y futuro del Real Madrid Ramón Calderón para recuperar parte del dinero de Paquirri, cerca de un millón de euros, de los que solo 120.000 llegaron a la familia Rivera. Además, la afligida viuda consigue vender la casa de Miami y quedarse con el importe de la venta.

Algunas fuentes apuntan a que la artista sevillana sigue teniendo dinero en el extranjero y más concretamente en Suiza, en un banco con el que el yerno de Salvatierra tiene negocios, o en Panamá, donde reside supuestamente el banquero.

El honor de Agustín

Pero más allá de Hacienda y de dineros recónditos y escondidos la batalla familiar de los Pantoja-Rivera ha alcanzado nuevos escenarios y nuevos protagonistas. El primero de ellos es Agustín Pantoja, el discreto pero siempre presente hermano de la folclórica, que ha amenazado con demandar judicialmente a Kiko Rivera, según ha adelantado en exclusiva un colaborador de El programa de Ana Rosa.

Por lo visto, a tito Agustín no le han sentado nada bien las afirmaciones de su sobrino en las que lo retrataba de persona acomplejada, de ser un mantenido, un envidioso y un vago y que ha maquinado para alejar a Isabel Pantoja de amigos y familiares para poder manejarla a su antojo. Lo sorprendente, o tal vez no tanto, es que la matriarca del clan ha dado su permiso para que su hermano emprenda las acciones legales que crea oportunas con un definitivo y lapidario "hagas lo que hagas, yo estaré a tu lado". De momento, Agustín, consciente del cataclismo que provocaría una decisión así en la ya de por si maltrecha relación familiar, parece dispuesto reservarse el derecho a defender su honor ante los tribunales.

El Instagram de Kiko

Mientras, el reputado Dj sigue mandando crípticos e introspectivos mensajes en su cuenta de instagram. "Cerrando círculos: No por orgullo, ni por incapacidad, ni por soberbia. Sino simplemente porque aquello ya no encaja en mi vida", comienza un misterioso Kiko, que se dice a sí mismo "cierra la puerta, cambia el disco, limpia la casa, sacude el polvo". En definitiva, y como el propio músico declara, "Deja de ser quien eras Y transfórmate en Quien eres??", ha escrito el promotor musical y empresario junto a una foto suya con unas inusuales gafas de leer y una más habitual gorra beisbolera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

El arrebato de Julián

Y el tercer invitado en este vodevil es nada más y nada menos que Julián Muñoz, aunque hay que reconocer que ha sido un protagonismo ni buscado ni deseado.

El excamarero, el exmano derecha de Jesús Gil, el exalcalde de Marbella y el exnovio de Isabel Pantoja parece dispuesto a olvidar cualquier relación pasada o presente con la tonadillera y ha despachado con cajas destempladas a los periodistas que querían saber su opinión sobre las últimas noticias del rifirrafe familiar.

"Tú que cojones quieres chalao", ha soltado de buenas a primeras a los a uno de los reporteros antes de intentar echarlo de la calle. "Fuera, que me tocas los cojones. Tonto del culo. Vete y lo vendes. Vas y dices que te he dicho que me toques los huevos", ha redundado un cabreado y amenazante Muñoz.

El expolítico ha estallado al ser preguntado por el supuesto dinero que Isabel podría tener en el extranjero "Para que me critiquéis y me pongáis a parir. Que me toques los cojones, ahora decís que tengo mal carácter, Me tocas los cojones. Ala, a mamarla. Que tengo muy mal carácter, que soy muy mala gente que es lo que dicen. Me tocas los cojones y sigue grabando", ha afirmado desafiante.

"Como me sigas preguntado te estrello" ha zanjado un Julián un tanto fuera de sí, no sin antes asegurar que "no tengo ni puta idea" sobre el enfrentamiento materno filial. Tras un pequeño impás, cigarrillo mediante, un beligerante Muñoz ha vuelto a la carga asegurando que iba a llamar a la Guardia Civil porque "lleváis 20 años dándome por culo. Ya os vale".

Julián e Isabel empezaron una relación en el 2003, estando este aún casado con su primera esposa Maite Zaldivar y siendo y alcalde de Marbella, que termino en el 2009.