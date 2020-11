J Balvin confiesa que sufre ansiedad y depresión

J Balvin está pasando por un buen momento profesional. Al reciente estreno en Netflix de la película del personaje de dibujos Bob Esponja, 'The SpongeBob Movie: Sponge On The Run, en la que el artista colombiano participa en la banda sonora con la canción 'Agua', ahora se le suma que parte como gran favorito a los premios Latin Grammy de 2020 al competir en 13 categorías por el disco 'Colores', además de por 'Oasis', su producción conjunta con Bad Bunny.

Pero a nivel anímico las cosas no están siendo nada fáciles para José Álvaro Osorio Balvín nacido en Medellin hace 35 años, ya que hace apenas uno días el propio Balvin confesaba en su cuenta de Instagram que está pasando por un momento complicado a nivel emocional y mental.

EPISODIOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

En un vídeo colgado en su history el productor y compositor confiesa que estar en un momento de ansiedad y depresión. Saludos mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano yo tenía mis pruebas... En este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión.

El pasado 31 de octubre Balvin presentaba, en uno de los conciertos más innovadores de los últimos años, su tema 'La luz', en colaboración con el videojuego 'Fortnite', un show que tuvo una enorme repercusión entre los fans del cantante y del 'egame'. Tras ello, José Álvaro se recluyó en el silencio en las redes hasta su confesión del pasado día 4.

"No me gusta actuar, ni estar fingiendo la felicidad o que todo está perfecto. Soy un ser humano también frágil y vulnerable, quizás más que algunos de ustedes, añade en el vídeo el cantante.

AGRADECIMIENTO A LOS FANS

El colombiano no deja pasar la ocasión de agradecer las muestras de cariño y apoyo que está recibiendo de sus 44 millones de seguidores en la redes sociales: Agradecerles igual que sigan conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto que pase toda la tormenta estaré más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo... Porque realmente actuar... no estoy para eso. Sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho.

Conocido como el Príncipe del reguetón, J Baldin ha publicado cinco álbumes de estudio consiguiendo por ellos discos de oro, platino y multiplatino en varios países, consiguiendo los Grammy latino por mejor canción urbana (2015) y el mejor álbum de música urbana (2016 y 2018).

Con su estilo de reguetón más melódico influenciado por el pop, el cantante ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical hispano como en el mercado musical de habla inglesa, llegando a colocar sus temas en el número uno de varias listas musicales, entre ellas el Billboard.