Jamie Foxx: "Estoy seguro que la gente creerá que soy Mike"

Las estrellas de Hollywood se ven en muchas ocasiones obligadas a hacer grandes esfuerzos y a someterse a drásticos cambios físicos.

Uno de los actores que destaca por su capacidad camaleónica para adaptarse a un papel es Christian Bale, quien llegó a perder 27 kilos para trabajar en el filme 'El maquinista'. Y más tarde tuvo que ganar una gran cantidad de masa muscular para enfundarse el traje de 'Batman'.

Ahora le toca el turno a Jamie Foxx, el elegido para interpretar a Mike Tyson, el célebre campeón de los pesos pesados de boxeo. El actor se ha sometido a una radical transformación física: ha tenido que muscular su cuerpo y aumentar de peso para llegar a los 108 kilos del expúgil, según ha revelado en su cuenta de Instagram.

'Finding Mike' ('Encontrando a Mike') es el título del filme dirigido por Martin Scorsese, que aún no tiene fecha de estreno. "No es un secreto que he estado detrás de la película biográfica de Mike Tyson por algún tiempo. La gente me pregunta que cuándo va a hacerse realidad. Pues bien, las cosas por fin se han alineado y hace unos pocos meses comenzamos este viaje", señala Foxx, de 52 años

El actor ganador del Oscar en 2005 por Ray, donde dio vida al pianista Ray Charles, revela en las redes sociales el duro entreno que lleva a cabo desde antes del confinamiento para parecerse al púgil neoyorquino: "Uno de los primeros y grandes desafíos es transformar mi cuerpo", afirma el intérprete, que muestra algunos de los ejercicios que realiza a diario para que su cuerpo se parezca al de Tyson.

"Estoy preparado para conseguirlo, pero aquí os dejo unas fotos de cómo va la cosa por ahora", ha añadido junto unas imágenes poco nítidas frente al espejo en las que se percibe el aumento de su masa muscular durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. De hecho, está seguro de que "la gente me parará por la calle, me pedirá un autógrafo y creerán que soy Mike".

Ver esta publicación en Instagram Who did it better? #willsmith #denzelwashington #jamiefoxx #hollywood Una publicación compartida de MovieJunk (@moviejunk) el 25 Jun, 2020 a las 10:13 PDT

PRÓTESIS EN LAS PIERNAS

En las instantáneas se aprecian los bíceps y el torso de Foxx, que durante una entrevista con el productor Mark Bimbaun en 'Instagram Live', contó: "Hago 60 abdominales, 60 fondos y 100 flexiones todos los días. He transformado la parte superior de mi cuerpo" y añadió que "el boxeador de Brooklyn tiene las piernas más gruesas que él, por lo que en el filme utilizarán prótesis para que se parezcan".

A lo largo de la entrevista, el intérprete afirmó que siente una gran admiración por Tyson, e incluso recordó que lo conoció después de trabajar en una comedia de 'stand up' a los 22 años, durante la cual contó una broma sobre el boxeador, que estaba sentado entre el público y se acercó a él al terminar el espectáculo.

"Lo vi en el apogeo de su carrera, y luego, cuando las cosas se pusieron feas y llenas de baches me lo volví a encontrar". Lo que me entusiasma del filme es mostrar esos momentos. Creo que todos, jóvenes y viejos, podrán entender el viaje de este hombre", señaló el actor sobre el púgil, que no solo fue noticia por sus éxitos deportivos sino también por haber sido encarcelado al ser declarado culpable de violar a una modelo de 18 años en 1992, declarado más tarde en bancarrota en el 2003, y culpable de posesión de cocaína en el 2007.

Para el filme, Foxx deberá pesar 98 kilos para interpretar al boxeador joven y estar sobre los 104 kilos para encarnar al Tyson veterano. "Ahora la tecnología te da la posibilidad de interpretar toda su vida porque existía la duda de que Mike Tyson íbamos a hacer", dice y detalla en qué consistirá la primera escena, donde se mezclan el Tyson niño dando sus primeros golpes en el gimnasio, con su último combate.