Jamiroquai: "No estuve con esos frikis"

El cantante del grupo funk inglés Jamiroquai, Jay Kay, a quien algunos confundieron con uno de los partidarios de Trump de la turba que irrumpió en el Capitolio estadounidense, ha negado rotundamente ser ese hombre de torso desnudo, gorro de piel y cuernos que aparece en las fotografías.

En un video colgado en Twitter, el cantante de 51 años, simplemente vestido con una sudadera deportiva e imitando un acento estadounidense, dejó claro: "Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos frikis".

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc