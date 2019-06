Jane Fonda: "Las mujeres mayores de 50 años son un mercado que carece de ofertas"

Jane Fonda (Nueva York, 1937), que saltó a la fama en la década de los 60 al protagonizar filmes de éxito como 'Barbarella' y 'Descalzos por el parque' junto a Robert Redford, se convirtió en la reina indiscutible del aerobic en los años 80. Con más de 17 millones de copias, su vídeo se convirtió en todo un récord de ventas y así logró que millones de mujeres de todo el planeta se lanzaran a la práctica del ejercicio sin salir de casa.

40 años después, la hija del gran actor Henry Fonda, que sigue activa en sus labores sociales y políticas, sigue concienciando a las mujeres para que no dejen de practicar deporte. Para ello acaba de lanzar una colección de ropa deportiva, accesorios y productos de nutrición para un público sénior, concretamente dirigido a mujeres mayores de 50 años. "Nosotras somos después de todo el sector demográfico que más crece en todo el mundo", ha destacado la actriz a la revista People.

"SENTIR Y PENSAR MEJOR"

"El fitness y el bienestar siempre han sido mi pasión, no solo porque me veo mejor cuando cuido de mi misma sino también porque me hace sentir y pensar mejor", ha afirmado la interprete en el comunicado que anuncia su reciente colaboración con la multiplataforma Evine para crear una línea de ropa de deporte.

Fonda, que en su último trabajo en la pequeña pantalla, Crace y Frankie (Netflix), donde comparte pantalla con Lily Tomlin, se ha encargado de supervisar desde el diseño de la colección, hasta la elección de materiales y colores, pasando por la producción sostenible. Se trata de la primera vez que la artista ponga nombre a una línea de fitness a pesar de que tuvo una gran oportunidad de hacerlo en los años 80, cuando era una estrella de la gimnasia. Sin embargo, es ahora cuando es el gran ejemplo a seguir por las féminas de todas las edades que ven en Fonda la promesa de la eterna juventud.

La comodidad y la adaptabilidad de los diseños han sido los principales objetivos de la colección que saldrá a la venta de forma online a partir del 5 de julio. "Estoy emocionada por colaborar con Evine porque es una plataforma de marketing muy fuerte que me permitirá llevar mi conocimiento del deporte y mis ideas creativas a un mercado que carece de ofertas para mujeres mayores de 50 años", ha declarado Fonda en el vídeo promocional, que ya ha causado sensación en las redes.