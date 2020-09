Los Javis: "Habrá 'Paquita Salas' para rato"

Desde que Javier Ambrossi y Javier Calvo estrenaran en 2016 la serie 'Paquita Salas', el personaje de la representante de actrices "mas carismática" se convirtió en todo un icono y en este tiempo "todo el mundo" les pedía saber más de ella. Ese es el germen de 'Superviviente', el debut literario de 'los Javis'.

"Todo el mundo nos pide saber más sobre Paquita, les encanta tanto como a nosotros. Ahora estamos con otros proyectos profesionales y no hemos podido hacer una nueva temporada, por lo que damos a la gente su dosis de Paquita con este libro sobre sus memorias", apunta Javier Ambrossi en una charla con EFE.

A su vez aseguran que "habrá Paquita Salas para rato" y que les encantaría seguir haciendo temporadas de la serie o incluso una película en la que "cuente todas esas vivencias que aparecen en el libro", desde los recuerdos de infancia en Navarrete hasta los inicios profesionales en la Barcelona de los ochenta, o el reto de emprender la agencia de actrices 360.

"De hecho, me encantaría ver a Paquita viviendo la época covid, con la mascarilla puesta, quejándose todo el rato, haciéndose la prueba de la PCR con el palito por la nariz", declaran entre risas.

Bajo el título 'Superviviente' (Ediciones B) -como no podía ser de otra manera, ya que ella "es la superviviente número uno de la industria"- Paquita ahonda en los recuerdos de su vida a través de curiosidades y anécdotas por las que la serie pasaba por encima o ni siquiera mencionaba.

"He pensado que ya va siendo hora de que la gente conozca mi historia al completo. Sin censuras. Al desnudo. () La gente no para de preguntarse datos clave mi vida y de PS Management, como son el descubrimiento de Macarena, cómo conocí a Paco Cerdeña (Andrés Pajares) o el porqué de ciertas enemistades que he mencionado a menudo. La gente quiere saber todo eso y he decidido que ha llegado el momento de correr el telón y mostrarles qué es lo que se esconde tras el escenario". Así inicia Paquita sus memorias.

SERIE DE FICCIÓN, HECHOS REALES

Lo que no saben los fans es que a pesar de que 'Paquita Salas' es una serie de ficción, muchos de los secretos que desvela la representante en sus páginas y en la serie han ocurrido de manera real, ya sea a los propios Javis o a sus amigos de la industria. "Todo es ficción y todo es verdad. Y todo ha pasado de alguna otra manera", confiesan.

Una de esas historias que inspiró la trama de Macarena García con Paquita, en la que la actriz deja a su representante vía email, ha sucedido de verdad: "Esto me pasó a mí -cuenta Ambrossi-. Yo dejé a mi representante por correo, la única diferencia es que no fue al spam, porque me contestó".

También el bloqueo de Lidia San José en el rodaje de "El secreto de Puente Viejo" le pasó en realidad a Ambrossi, en la serie "Imperium", de Antena 3. "Tal fue el agobio de aquel día que me dije esto lo tengo que utilizar para alguna escena".

Si hay algo que les gusta hacer a los creadores de Paquita es dar "pequeñas píldoras" a los seguidores sobre sus nuevos proyectos (de hecho, confiesan que en el final de la serie "Veneno" también hay pistas sobre otro proyecto). Por ello en el libro han decido incluir un crossover entre Paquita Salas y La Veneno, siendo esta última todavía José Antonio.

En el plató del programa "Vivan los novios" (la primera aparición de La Veneno en televisión en 1992 sin haber empezado la transición), la representante le dio el mejor consejo que le podían dar: "Que actuara con naturalidad, mostrando su verdadero yo y que así todo iría bien". "Pues al final, vaya que si ganó...", rememora Paquita, haciendo referencia al hecho de que Ortiz acabó descubriendo quién era y alcanzó la fama.

El actor Brays Efe, en su papel de Paquita Salas.

Si hay algo que destaca en las memorias de Paquita, aparte de "los chismes del 'chousbisnes'", son los dos capítulos en forma de novela gráfica que ha diseñado el ilustrador Iván García. "Entendió a la perfección desde el principio todo lo que queríamos reflejar", apuntan.

El libro incluye como extras desde las recetas de Paquita -no pueden faltar los torreznos- hasta los emails del spam, el test para descubrir a la actriz 360 que podrías llevar dentro o un juego de "Pasapalabra".

Los Javis, inmersos en la presentación de las memorias de Paquita, en terminar de montar la serie de 'Veneno', rodar 'Física o Química' y grabar un programa para Antena 3, no hacen más que recibir halagos por su último proyecto y la nominación a los premios MIPCOM de Cannes por su compromiso con el colectivo LGTBI+. "Estamos muy contentos por todo lo positivo que estamos recibiendo", concluyen.