Javy Ramírez: "Las canciones tienen nombre y apellido y van directo a personas que cuando las escuchen lo sabrán"

La carrera de Javy Ramírez (Cádiz, 1998) despegó tras su paso por 'Operación Triunfo' en la edición del 2020. Ahora, tras conseguir superar el miedo y la timidez muestra su lado más íntimo con el lanzamiento de su primer álbum, 'Lo que nunca te pude contar'. "Este disco son pequeñas deudas que tenía con la gente, cartas que tenía escritas, canciones que les escribí pero que nunca se las llegue a dar", confiesa el exconcursante.

En referencia al título del disco el cantante admite que para poder expresar sus sentimientos necesitaba cantarlo, y que su mejor manera de sincerarse era componiendo. Pero, esta vez siente que con este álbum sí se ha atrevido a ser más claro: "Las canciones tienen nombre y apellido y van directo a personas que cuando las escuchen lo sabrán", dice convencido.

El hecho de haber crecido rodeado de instrumentos y de talento musical hizo que poco a poco naciera en Javy el amor por la música: "Mis referencias musicales son mis hermanos, gracias a ellos que eran músicos y tocaban en mi casa, me empecé a interesar por la música", recuerda. Aunque también se declara admirador de artistas como Leiva, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Antonio Orozco.

Un antes y un después

En febrero el artista publicó 'Tu nombre', un tema que superó las 50.000 visitas en un día, y que nació en la Academia de 'OT' de una manera especial: "Yo pensaba mucho en mi pareja y en mi familia. De mi pareja tenía únicamente dos fotos y quería hacerle una canción pero no podía escribirle directamente a ella, así que le escribí la canción a las dos fotos", revela emocionado Javy sobre el sencillo que marcó un antes y un después en su carrera.

Otro de los temas protagonistas de este primer disco del artista es 'El naufragio', un dúo que comparte con la exconcursante de 'OT' 2018 Julia Media. Ambos cantantes ya habían tenido la oportunidad de conocerse, y desde entonces tenían ganas de trabajar juntos: "Cuando nació esta canción vimos que tenía muchas posibilidades de ser una colaboración, y que una voz de chica le aportaría mucho al tema. Y ahí supe que Julia era la indicada", cuenta. Asimismo, Javy desearía hacer otras colaboraciones con artistas, como Leiva, Vanesa Martín o Andrés Suárez, a lo largo de su trayectoria musical.

Una particularidad del exconcursante es la relación tan estrecha que mantiene tanto con la música como con la poesía: "Ambas tienen mucho en común. En las clases de literatura me extraña que no se analicen canciones, sobre todo porque la música entra más fácilmente". El artista no descarta probar en el mundo de la literatura en un futuro, aunque no de momento: "Quiero descubrir y saber qué contar y, directamente escribirlo. No quiero hacer algo por hacer", explica.

Javy prefiere esperar a que las cosas vengan solas con el tiempo, así como su talento para componer: "La inspiración me viene en los momentos en los que no debería venir. Soy el típico que se pone a tocar el piano a las tres de la mañana o cuando estoy en un bar con un amigo", revela el artista entre risas. Y es que, sin una rutina concreta, en los momentos más inesperados del día, es cuando las palabras y las melodías surgen: "No tengo una método en concreto, estaría bien tenerlo. Pero prefiero que los temas nazcan de forma más espontánea, más real.", admite. De entre las 11 canciones que componen su primer álbum, Javy no sabría decir cuál de todas es su favorita: "Yo creo que depende del momento y depende de tu estado de ánimo tienes una canción en este disco".

La experiencia que más ha cambiado la vida del artista y ha marcado su futuro ha sido su paso por el concurso televisivo: "En 'OT' gané mucha confianza, más todavía cuando salí. Quizá porque tuve más tiempo de asimilarlo todo". Aún así admite que la seguridad con la que canta ahora viene también de "los compañeros y los profesores, que me han dado mucha fuerza para subirme a un escenario, para hacerlo con un poco más de valor", expresa Javy.

Con un disco que se ha grabado desde la distancia debido a pandemia, Javy se siente muy contento por el resultado, por el trabajo que hay detrás y por la acogida que está teniendo. Dice no haber recibido hasta el momento ninguna mala reacción de su nuevo debut: "Es verdad que te puede gustar más una canción que otra, eso pasa hasta con los mejores discos de la historia. Pero se nota el trabajo y que no hay ninguna canción de relleno. Todas están ahí por algo y eso la gente lo está valorando", explica satisfecho.